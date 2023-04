Mal, chi è il cantante: età, moglie, figli, canzoni e Cantante Mascherato

Mal è un cantante inglese naturalizzato italiano che ha fatto parte del panorama musicale italiano degli anni ’60. Pseudonimo di Paul Bradley Couling, è nato a Cwmbran (Regno Unito) il 27 febbraio 1944. Figlio di un muratore, l’artista ha sempre avuto una forte passione per la musica. Dopo aver svolto diversi lavori, tra cui il muratore e l’elettricista, ha mosso i primi passi nel Galles ma il successo musicale vero e proprio lo ha raggiunto in Italia nel 1965 con i The Primitives. Di recente ha partecipato a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

Chi è Mal: biografia e carriera del cantante

Negli anni Sessanta, ha iniziato la carriera di cantante nella madrepatria adottando lo pseudonimo di Mal Ryder, fondando diverse band e portando in giro spettacoli basati su cover di rock’n’roll. Dopo due 45 giri incisi con la band degli Spirits, insieme agli altri membri parte alla volta di un tour di spettacoli per più di 6 mesi in Germania. Al ritorno, il gruppo si scioglie a causa della defezione del chitarrista che si ritira a vita privata per sposarsi.

Mal viene contattato per riformare una nuova band, i The Primitives, la quale incide un 45 giri, Every Minute of Every Day, che riscuote un successo modesto. Alla fine del 1965 cominciano i primi spettacoli al Piper di Roma, il locale più di tendenza in quegli anni per il beat italiano che ha ospitato anche Patty Pravo e i The Rokes, altro complesso inglese. Il successo riscontrato porta i Primitives ad incidere un album per l’etichetta Piper Club e Mal a lasciare la band per seguire la carriera da solista.

Questi sono gli anni dei grandi successi dell’artista, che incide brani quali Bambolina (1967), Tu sei bella come sei (con cui partecipa al Festival di Sanremo nel 1969) e Occhi neri occhi neri (1970). Nel 1970 inizia per lui una nuova carriera, quella di attore, con i film Lacrime d’amore e Amore Formula 2 che riscuotono un grande successo di pubblico e botteghino. Non abbandona però la musica, tanto da partecipare a due edizioni consecutive del Festival di Sanremo: nel 1970 in coppia con Luciano Tajoli cantando Sole pioggia e vento e nel 1971 con il complesso dei Nomadi interpretando Non dimenticarti di me, scritta da Mogol e Mario Lavezzi.

Ritornato in cima alle hit parade nel 1975 con una versione in chiave moderna della celebre Parlami d’amore Mariù, nel 1977 ottiene un successo ancora più grande (un milione e mezzo di dischi venduti) con Furia, sigla dell’omonima serie di telefilm con protagonista il “cavallo del West”. A questa fanno seguito altre sigle per il mercato infantile legate ad altre trasmissioni televisive.

La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Mal ha avuto numerosi flirt e storie sentimentali con persone del mondo dello spettacolo e della musica. Ha frequentato Linda Veras, poi ha avuto una storia con Patrizia Viotti, e in seguito fugaci storie con Dori Ghezzi e Dorit Henke. Per 13 anni è stato legato all’attrice Marina Marfoglia. Nel 1989 ha incontrato la donna della sua vita, Renata, a cui sta insieme tuttora. Dalla loro unione sono nati due figli: Kevin Paul nel 1998 e Karen Art.

Mal a Il Cantante Mascherato

L’ultima apparizione televisiva del cantante è stata a Il Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci in onda il sabato sera su Rai 1. L’artista ha indossato la maschera dell’ippopotamo ed è stato smascherato durante la puntata del 1 aprile dopo aver perso lo spareggio finale contro Porcellino. Mal si è comunque detto soddisfatto di aver giocato per tre settimane perché credeva di venire scoperto subito per via del suo accento – cosa che, effettivamente, stava per avvenire visto che nella terza diretta tutti gli investigatori, tranne De Sica, hanno fatto il suo nome.