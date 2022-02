Màkari 2 anticipazioni puntata del 7 febbraio 2022 su Rai1: trama e cast della serie con Claudio Gioè

Tre appuntamenti in compagnia di Saverio Lamanna. Stasera 7 febbraio, alle 21,25 su Rai1, parte la seconda stagione di Màkari, serie tv che si ispira ai romanzi di Gaetano Savattieri. Nei panni del protagonista c’è ancora una volta Claudio Gioè, accompagnato come sempre da Ester Pantano e Domenico Centamore. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Màkari 2, anticipazioni e cast della serie in onda da stasera 7 febbraio 2022 su Rai1

Alla fine della prima stagione, Saverio Lamanna (Claudio Gioè) era ormai deciso a cercare gloria nella carriera letteraria sotto il sole del borgo di Màkari, in Sicilia, assieme al grande amico Peppe Piccionello (Domenico Centamore), sperando un giorno di ricongiungersi all’amata Suleima (Ester Pantano), partita per Milano inseguendo i suoi sogni. È trascorso un anno esatto da quel momento, ma molte cose non sono andate secondo i piani. La carriera da scrittore di Saverio non è mai decollata, tanto che il suo editore è ormai sul punto di abbandonarlo. Difficile anche sopportare la distanza di Suleima, il cui affetto manca ogni giorno di più.

Un giorno però il destino sembra prendere una piega diversa. Suleima torna a Màkari in pianta stabile per ragioni di lavoro. Saverio deve però fare presto i conti con una dura verità. Di fronte non ha più la studentessa che ha incontrato l’estate precedente, ma una donna dalla carriera ormai avviata. Per di più, con lei c’è il suo carismatico e ricco capo, Teodoro Bettini (Andrea Bosca), di cui presto Saverio si scopre molto geloso. Lamanna si trova così ad affrontare un lato dell’amore che finora non aveva mai conosciuto, ma non ha molto tempo per distrarsi perché tre nuovi delitti lo porteranno ancora una volta, assieme al fido Piccionello, alla ricerca della verità.

Nel cast ci sarà anche Filippo Luna nei panni del vicequestore Giacomo Randone, bravo poliziotto che suo malgrado si trova sempre fra i piedi la scomoda figura di Saverio. Non mancheranno Tuccio Musumeci nei panni del padre del protagonista e Antonella Attili in quelli di Marilù, proprietaria di uno dei migliori alberghi della città. Spazio anche a Maribella Piana, la domestica di casa Lamanna Marichiedda, e Giulia Cartona, che riprende i panni di Emma Piccionello, nipote e creatrice delle magliette indossate da Peppe.

Màkari 2, la trama del primo episodio “Il delitto di Kolymbetra” in onda stasera su Rai 1

Il primo episodio della seconda stagione di Màkari, dal titolo Il delitto di Kolymbetra, vede il ritorno di Suleima in Sicilia, dopo un anno di assenza. Saverio, felicissimo di poter riabbracciare l’amata, la raggiunge ad Agrigento insieme a Piccionello. Oltre al desiderio di rivedere la ragazza, intende anche conoscerne meglio il capo, Teodoro Bettini, che per la donna è una specie di semidio, di cui Saverio si riscopre gelosissimo.

Durante la loro permanenza ad Agrigento viene ritrovato però il cadavere del Professor Demetrio Alù (Ennio Coltorti), grande archeologo e massimo esperto dei Templi, che Saverio e Peppe avevano avuto modo di incontrare proprio in quei giorni. Grazie al suo fiuto da detective, Saverio capisce subito che il movente dell’omicidio potrebbe avere a che fare con uno dei più recenti studi di Alù, che intendeva fare luce sull’esatta ubicazione del Teatro Antico di Agrigento. Si tratta infatti di un mistero attorno al quale, oltre al valore storico-culturale, dipendono forti interessi economici.

Eccezionali le location della puntata, che spazieranno fra alcune delle attrazioni più belle dell’isola. La storia avrà luogo nella Valle dei Templi, nel centro storico di Agrigento e nei pressi della Scala dei Turchi. Non mancheranno alcune immagini del giardino di Kolymbetra e del belvedere Kàinon. La colonna sonora è invece opera del trio Il Volo.