Makari, dove si trova in Sicilia? Tutto sulla location della serie

La fortunata miniserie televisiva ‘Makari’ ha reso curiosi molti spettatori. Proprio come era accaduto con ‘Il commissario Montalbano’, in tanti si chiedono dove siano le location da sogno in cui sono state girate le puntate della fiction. In particolare, dove si trova Makari? Ecco una breve guida.

Makari, ecco dove si trova

Tratta dai racconti di Gaetano Savatteri e interpretata da Claudio Gioè nei panni del protagonista Saverio Lamanna, la serie ‘Makari’ è ambientata in Sicilia. Nello specifico, sulla punta nord-occidentale che si protende nel mare a pochi chilometri da Trapani. In quest’area spettacolare, dal punto di vista naturalistico, si svolgono le vicende divenute popolari in televisione.

Ma quali sono in particolare i luoghi percorsi dal protagonista Saverio La Manna? Sicuramente Macari, il piccolo borgo di pescatori che dà il nome al golfo cristallino. Si trova in provincia di Trapani, ed è una frazione di San Vito Lo Capo (a circa 5 chilometri più a nord). Macari è anche una delle tappe del celebre “Sentiero Italia”, il cammino di oltre 6800 km che risale tutta la penisola.

Le calette più belle vicino Macari

Il Golfo di Macari, una curva di terra aspra e rocciosa, è ricco di calette mozzafiato. Per esempio, a poca distanza dal borgo di pescatori, ci si può tuffare nelle acque trasparenti della Caletta Rosa o di quella del Bue Marino. C’è poi la spiaggia di Baia Santa Margherita, dove si possono ammirare il tramonto del sole sul mare e il panorama dominato dal Monte Cofano.

Nella serie intrpretata da Claudio Gioè, però, compaiono anche le spiagge dalle sabbie bianche di San Vito Lo Capo e la Riserva naturale dello Zingaro. E poi alcuni scorci della tonnara di Scopello, della cittadina di Castellammare del Golfo e delle cave di marmo di Custonaci.

Non a caso questo angolo di isola è spesso definito “i Caraibi di Sicilia”. Tra la spiagge diafane, il mare cristallino e i piccoli borghi arrampicati sulla costa, si tratta davvero di luoghi incantevoli “da cartolina”. Proprio Scopello, sorvegliata dai faraglioni a picco sul mare, è uno dei luoghi più romantici della provincia di Trapani.