Màkari 2 stasera su Rai1: anticipazioni e trama della puntata con Claudio Gioè

Dopo l’ottimo risultato dell’esordio, con uno share del 25 per cento, torna in prima tv Màkari, la serie con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. La trama si ispira ai romanzi di Geatano Savattieri, editi in Italia da Sellerio. Stasera 14 febbraio, alle 21,25 su Rai1, andrà infatti in onda il secondo episodio della nuova stagione che approfondisce ancor di più il rapporto tra il protagonista e Suleima, c’è Ester Pantano. Nel cast anche Domenico Centamore e Antonella Attili. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Màkari, trama e cast della puntata stasera 14 febbraio 2022 su Rai1

L’episodio di stasera, dal titolo Il lato fragile, riporta l’attenzione sul rapporto fra Saverio (Claudio Gioè) e Suleima (Ester Pantano), di recente tornata in Sicilia dopo un anno trascorso a Milano. La donna però non è più la stessa ragazza che aveva lasciato l’isola e persino la relazione con Lamanna sembra sempre più lontana. Suleima è infatti molto presa dalla sua nuova vita e dal lavoro, oltre che dalle attenzioni del nuovo capo, che la porta irrimediabilmente lontana dal suo passato.

Per distogliere l’attenzione dalla donna, Saverio accetta l’invito di Franco Pitrone (Gaetano Colella) per partecipare a un convegno di Onestà e Giustizia, associazione che contrasta la criminalità organizzata. Saverio, assieme al fidato Piccionello (Domenico Centamore), ritrova qui il suo vecchio mondo, tra cui molti colleghi giornalisti. Non sa però che un nuovo incontro è destinato a cambiargli la vita. Fra i partecipanti, conosce infatti una donna di nome Angela (Cristina Marino), che lo tenterà dal punto di vista professionale ma soprattutto sentimentale. Il convegno è però teatro anche di un omicidio, dato che i presenti trovano il corpo senza vita dell’illustre scrittore Simone Triassi (Goffredo Maria Bruno). Toccherà a Lamanna tentare di trovare una soluzione al caso.