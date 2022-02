Màkari 2 stasera su Rai1: le anticipazioni del finale di stagione

Terza e ultima puntata per Màkari 2, la serie con Claudio Gioè che si ispira ai romanzi di Geatano Savattieri. Stasera 21 febbraio, alle 21,25 su Rai1, andrà infatti in onda il finale della seconda stagione che racconta le avventure di Saverio Lamanna. Nel cast anche Ester Pantano nei panni di Suleima e Domenico Centamore in quelli di Piccionello. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Màkari 2, anticipazioni e cast del finale di stagione stasera 21 febbraio 2022 su Rai1

L’ultima puntata di Màkari 2, dal titolo Il lusso della giovinezza, parte da un tragico evento che colpisce l’intera comunità Città del Sole. Teodoro Bettini (Andrea Bosca), capo di Suleima con cui la donna era giunta da Milano, viene trovato morto alle pendici di un’altura. La donna è sotto shock, ma per sua fortuna Saverio si precipita subito da lei per consolarla, soprattutto quando la polizia decide di archiviare il caso come incidente. Lamanna non è convinto si sia trattato di un caso, ma teme che possa celarsi un delitto premeditato. Tuttavia, l’uomo è l’unico a sostenere tale ipotesi, tanto che la comunità inizia a guardarlo con sospetto e diffidenza.

Persino Suleima, ancora scossa per l’accaduto, non crede a Saverio e il loro rapporto si incrina ancor di più. In seguito al lutto, la donna si stringe al dolore assieme alla Città del Sole, escludendo però Lamanna, che si trova completamente isolato e tagliato fuori. Convinto della sua teoria, non gli resta che iniziare le indagini per trovare delle prove. A spingerlo non è solo il desiderio di verità, ma anche la ricerca di un modo per ricucire il rapporto con Suleima e sperare ancora in un futuro assieme. Nel cast anche Filippo Luna nei panni del vicequestore Giacomo Randone e Tullio Musumeci in quelli del padre di Saverio.

In arrivo anche una terza stagione di Màkari?

In attesa del finale di stagione, crescono già i desideri dei fan per una terza stagione. Intervistato da Sorrisi, il protagonista Claudio Gioè non ha escluso un ritorno di Saverio Lamanna. «So che Gaetano Savattieri sta scrivendo altri soggetti, ma l’ultima parola spetta alla produzione e alla Rai», ha detto l’attore, che ha poi confermato il suo interesse a tornare nella serie. «Sarebbe una gioia e inoltre per me è comodo, il set di Màkari è vicinissimo a casa mia. In ogni caso, io e Piccionello siamo pronti». Non resta che attendere la fine della seconda stagione, capace di toccare il 23 per cento di share e battere la concorrenza del GF Vip.