Maiwenn Le Besco, chi è la regista del film Jeanne du Barry

Maïwenn Le Besco è nata a Les Lilas il 17 aprile 1976 ed è un’attrice, regista e sceneggiatrice francese. Proviene da una famiglia di artisti – la madre è l’attrice franco algerina Catherine Belkhodja – e ha iniziato a recitare da giovanissima.

Maiwenn Le Besco: biografia e carriera

Dopo aver mosso i primi passi al Conservatorio, sotto la direzione di Aurélien Recoing, e sul palcoscenico, viene notata da Antoine Vitez che le offre un ruolo in Hippolyte de Garnier al Teatro nazionale di Chaillot. Recita poi al teatro Bobino sotto la direzione di Daniel Mesguich prima di partecipare ad un dramma di Marivaux e a un altro di Kafka, tutti due diretti da Frédéric Keppler. Dalle prime esperienze a teatro arriva al cinema, con il suo primo lavoro che è stato in L’Année prochaine si tout va bien nel 1981 con Isabelle Adjani, Thierry Lhermitte e Marie-Anne Chazel. Seguono i ruoli in L’estate assassina, Lacenaire e La Gamine dove ottiene il ruolo di protagonista.

La sua passione per il cinema la spinge presto dietro la macchina da presa. Dopo aver prestato il suo volto anche in film per la tv, si concentra infatti sull’attività di sceneggiatrice scrivendo e realizzando il suo primo lungometraggio, Pardonnez-moi, uscito in Francia nel novembre 2006, in cui ha il ruolo principale. Il film è il racconto autobiografico di una ragazza che si ribella contro il padre che la picchiava quando era piccola. Maïwenn, infatti, ha avuto un’infanzia difficile, accusando i genitori di violenza. Per questo film, la regista, ottiene due candidature ai Premi César, per la migliore opera prima e per la miglior promessa femminile. Nel 2011 vince il premio della giuria al Festival di Cannes con la sua terza opera da regista, Polisse, mentre nel 2021 riceve il premio come miglior regia al Lumiere Awards per il film Dna – Le radici dell’amore.

Jeanne du Barry, il film che ha aperto Cannes 2023

Nell’estate del 2022 inizia a girare il film biografico su Marie-Jeanne Bécu du Barry, dove è anche protagonista insieme a Johnny Depp che veste i panni di Luigi XV di Francia. Nel cast anche Louis Garrel, Pierre Richard e Noemie Lvovsky. Il film, intitolato Jeanne du Barry – La favorita del re, è stato selezionato come film d’apertura della 76ª edizione del Festival di Cannes e narra la passione, lo scandalo e gli intrighi a corte di re Luigi XV che infrange le regole del decoro e dell’etichetta permettendo a Jeanne du Barry, cortigiana di umili origini della quale si era invaghito, di trasferirsi a Versailles.

Maiwenn Le Besco: compagno e figli

Maïwenn ha avuto una relazione molto sofferta con il regista Luc Besson, conosciuto all’età di 12 anni. I due cominciarono a frequentarsi quando lei aveva 15 anni e l’anno successivo ebbero una figlia, Shanna. Durante le riprese de Il quinto elemento, Luc Besson la lasciò per Milla Jovovich. Una separazione che la regista francese visse duramente cominciando a soffrire di bulimia. La donna ha anche un altro figlio, Diego, avuto nel 2004 da Jean-Yves Le Fur.