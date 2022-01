Trapiantato a un uomo il cuore di un maiale: è la prima volta nella storia

L’intervento è durato otto ore e, stando alle dichiarazioni dei medici, risulta perfettamente riuscito. Per la prima volta un uomo è stato sottoposto a un trapianto di cuore fatto crescere in un maiale geneticamente modificato. È accaduto a Baltimora, Maryland, e il paziente, il 57enne David Bennett Sr, a tre giorni dall’intervento sta bene. «C’è polso, c’è pressione. È a tutti gli effetti un cuore», ha commentato Bartley Griffith, responsabile del programma di trapianto cardiaco che ha eseguito l’operazione, al New York Times. «Siamo galvanizzati, anche se ancora è presto per sbialanciarsi in previsioni. È un inedito assoluto». A rendere possibile l’intervento, le condizioni del paziente, praticamente in stato terminale. Una situazione difficile e delicata che lo ha indotto a sottoporsi a un’operazione sperimentale, non avendo altra alternativa. «Il dubbio era tra morire o fare il trapianto. Io voglio vivere. So che è un passo nel buio», ha detto poco prima di finire sotto i ferri. La sua prognosi deve ancora essere sciolta, ma il cuore funziona e presto potrebbe essere liberato dalle macchine a cui è attaccato attualmente. Anche perché, a 48 ore dall’intervento, lasso di tempo più critico, il cuore non ha dato segni di rigetto ne l’organismo ha contratto infezioni di sorta.

Trapianto di cuore da animale a essere umano: i precedenti

L’operazione ne ricorda un’altra, effettuata nei mesi scorsi a New York. Allora su un corpo di una persona cerebralmente morta venne trapiantato il rene di un maiale. Negli Anni 60 furono i reni di scimpanzé ad essere trapiantati su alcuni pazienti, ma il più fortunato visse solo nove mesi. A differenza delle scimmie, però, i maiali sono facili da allevare e gli organi raggiungono in appena sei mesi le dimensioni adatte per essere trapiantati. Ottimismo sì, ma occhio però a non farsi troppe illusioni, ha commentato David Klassen David Klassen, della United Network for Organ Sharing, un passato di chirurgo trapianti proprio nell’università in cui è avvenuto l’avveniristica operazione: Si tratta di un evento spartiacque. In tanti si stanno chiedendo dove arriveremo, ma non dobbiamo perdere la prospettiva. Ci vuole tempo per maturare terapie di questo tipo.

Il maiale allevato in Virginia da un’azienda medica

Il maiale geneticamente modificato è stato fornito da un’azienda di medicina rigenerativa con sede in Virginia. La mattina stessa il cuore è stato rimosso dal suino e inserito in uno strumento che ne mantenesse inalterate le caratteristiche. All’uomo sono stati poi somministrati farmaci anti-rigetto, un composto sperimentale che deve aiutare il corpo a non riconoscere come estraneo e rigettare l’organo trapiantato.