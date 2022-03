Mai stati uniti, stasera su Nove in prima serata: trama, cast e curiosità sul film

Vincenzo Salemme è uno dei protagonisti di Mai stati uniti in onda questa sera, lunedì 14 marzo 2022 alle 21.25 su Nove. Diretto da Carlo Vanzina e uscito nel 2013, il film gira attorno alle avventure e disavventure di cinque personaggi, uniti da un destino inaspettato.

Mai stati uniti: cosa sapere sulla commedia in onda stasera su Nove alle 21.25

Mai stati uniti: la trama

Mai stati uniti racconta le storie di Antonio, cameriere rovinato dalla passione per il gioco, Angela, segretaria single divorata da ansia e attacchi di panico, Nino, ex meccanico, divorziato e senza lavoro, Carmen, lavoratrice precaria unicamente votata a shopping e apparenza e Michele, giovane ragazzo ingenuo cresciuto in uno zoo. In maniera del tutto imprevista, i cinque verranno uniti da un notaio grazie all’eredità di un padre mai conosciuto e di cui nessuno di loro sapeva nulla. Per incassare il denaro che spetta a ciascuno, però, devono prima portare a termine una missione: trasferire le ceneri del defunto negli Stati Uniti e spargerle in un lago dell’Arizona. Dopo infinite peripezie riusciranno a portare a termine la missione ma, al ritorno in Italia, scopriranno di essere stati truffati dal notaio, che ha pensato bene di intascarsi i 9 milioni di euro. Il gruppo, dunque, parte per Rio De Janeiro, dove sospettano si sia nascosto l’imbroglione e, dopo una rissa, si riprendono tutto il denaro di cui si era illegalmente appropriato.

Mai stati uniti: il cast

Oltre a Vincenzo Salemme nei panni di Antonio, nel cast troviamo anche Ambra Angiolini (Angela), Ricky Memphis (Nino), Anna Foglietta (Carmen), Giovanni Vernia (Michele), Maurizio Mattioli (Oreste Bracchi), Andrea Pittorino (Roby), Paolo Bessegato (notaio Garbarino) e Daniela Piperno (la psicanalista).

Mai stati uniti: cinque curiosità sulla pellicola

1) Mai stati uniti: un trittico made in USA

Mai stati uniti è il terzo film dei fratelli Vanzina girato negli Stati Uniti subito dopo Vacanze in America e Sognando la California.

2) Mai stati uniti: mix di generi e riferimenti cinematografici diversi

54esima opera nel curriculum di una delle coppie di registi più note del panorama cinematografico italiano, il lungometraggio è un vero e proprio crogiolo di generi diversi. Di base si propone come un film focalizzato su un viaggio on the road ma, parallelamente, ha anche i toni del cinepanettone, le storie e i personaggi del racconto familiare e la comicità della commedia, epurata dalle battute eccessive e senza peli sulla lingua.

3) Mai stati uniti: il cameo di una superstar

Lo scimpanzé rapito dal personaggio interpretato da Vernia è Tanga, lo stesso che partecipò alle riprese di alcuni film di Dario Argento. Oggi vive nello Zoo delle Star di Daniel Berquiny ad Aprilia, dove sono state girate le scene del film in questione.

4) Mai stati uniti: in giro per l’America

Le riprese della pellicola si sono spalmate tra Sud Dakota, Utah, Arizona, Colorado, Nevada, Las Vegas, Lago Powell e Mount Rushmore.

5) Mai stati uniti: un feedback niente male

Distribuito in 350 sale italiane, Mai stati uniti ha riscosso un discreto successo di pubblico e critica. Ben visibile anche dagli incassi macinati al box office, pari a oltre 5 milioni di euro.