Mai fidarsi di una bionda stasera su Rai2: trama, cast e curiosità

David DeCoteau dirige Mai fidarsi di una bionda, film del 2020 in onda stasera 31 agosto alle 21.25 su Rai2. In originale The Wrong House Sitter, fa parte di una lunga serie di thriller che il regista ha realizzato a partire dal 2016. Un uomo ingaggia una domestica per accudire la sua casa durante un suo viaggio. Quando rientra, scopre che grazie a un imbroglio la donna si è appropriata dell’abitazione. Nel cast Vivica A. Fox, Jason Shane Scott e Anna Marie Dobbins. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Mai fidarsi di una bionda, trama e cast del film stasera 31 agosto 2022 su Rai2

La trama di The Wrong House Sitter vede Dan (Jason Shane Scott), giornalista freelance, ottenere un incarico fuori città dal suo capo Debbie (Vivica A. Fox). Il giovane accetta ma a malincuore, dato che vorrebbe godersi la sua nuova casa con la fidanzata Mary (Ciarra Carter). Quando anche la donna si vede costretta a lasciare momentaneamente il Paese per un impegno di lavoro, i due decidono di ingaggiare una domestica per accudire la loro abitazione. Dan incontra per caso, mentre fa acquisti in una libreria, la giovane Kristin (Anne Marie Dobbins), che si presenta come la candidata ideale per curare la sua casa nei pochi giorni di assenza.

Dopo aver ratificato ogni accordo, i due fidanzati partono per i rispettivi impegni, fiduciosi della presenza di Kristin nella loro abitazione. Peccato che la donna si rivela una persona completamente diversa rispetto a quanto fatto vedere nel primo incontro. Fingendosi la nuova fidanzata di Dan, si appropria dell’abitazione con l’obiettivo di non lasciarla più. Inizia persino ad arredarla a suo piacimento, riempiendo il frigorifero con gli alimenti preferiti e installando telecamere per sorvegliare ogni ingresso. Al loro rientro, Dan e Mary si troveranno con una nuova inquilina e numerosi problemi all’orizzonte.

Mai fidarsi di una bionda, qualche curiosità sul film stasera 31 agosto 2022 su Rai2

Regista del film in onda stasera 31 agosto su Rai2 è lo statunitense David DeCoteau. Autore e produttore di oltre 90 lungometraggi, ha realizzato in home video numerosi progetti thriller. Mai fidarsi di una bionda è infatti solo l’ultimo di una lunga serie iniziata nel 2016 con The Wrong Child. Hanno fatto seguito, fra gli altri, The Wrong Roommate, The Wrong Student e The Wrong Boy Next Door. Solo quattro sono usciti in italiano: sono Mai fidarsi di quel ragazzo, Uno studente quasi perfetto, Mai fidarsi del mio vicino e Mai fidarsi di mia madre. Nel cast compare anche Vivica A. Fox, celebre per aver interpretato la fidanzata di Will Smith in Independence Day e la sorella di Jazz in Willy, il principe di Bel-Air.