La canzone per Mahsa Amini ha ricevuto 90mila richieste di candidatura ai Grammy

Le rivolte in Iran dopo la morte di Mahsa Amini proseguono e ora potrebbero arrivare perfino sul palco dei Grammy Awards. Lo farebbero grazie al brano Baraye, scritto dal musicista di origini iraniane Shervin Hajipour, canzone che è diventata quasi una colonna sonora per le proteste anche sui social media. In poche ore sono state presentate 95mila richieste di candidatura del brano alla categoria Best song for social change, in vista della prossima edizione dei Grammy. A raccontarlo è la Recording Academy, società di musicisti, produttori e professionisti della musica che gestisce le candidature.

Hajipour rilasciato su cauzione: è stato arrestato per la canzone Baraye

Il musicista Shervin Hajipour ha scritto il testo di Baraye riprendendo le frasi e i messaggi pubblicati dal popolo iraniano in protesta. La parola Baraye significa in fasi “a causa di” e l’artista ha ripercorso le proteste grazie alle parole di chi combatte. Una scelta che, però gli è valsa la prigione. Il 25enne è stato infatti arrestato a metà settembre per aver sostenuto la protesta con il brano. Un paio di giorni fa è stato rilasciato su cauzione, ma adesso attende il processo. La canzone vantava su Instagram da oltre 40 milioni di visualizzazioni, prima dell’arresto e della cancellazione dal social.

Havery Mason Jr. onorato: «La musica potente catalizzatore»

Si è definito «onorato», invece, il CEO della Recording Academy, Harvey Mason Jr., dopo l’arrivo delle oltre 90mila richieste. «Anche se non possiamo prevedere chi potrebbe vincere il premio, siamo onorati di sapere che l’Academy è una piattaforma per le persone che vogliono mostrare sostegno all’idea che la musica sia un potente catalizzatore per il cambiamento», ha spiegato riferendosi alla nuova statuetta assegnata con la categoria Best Song for social change. Poi ha continuato affermando che «l’Academy sostiene fermamente la libertà di espressione e l’arte creata per potenziare le comunità bisognose. Perché la musica serve il mondo e la Recording Academy esiste per servire la musica».

