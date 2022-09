Mahsa Amini, la famiglia denuncia gli autori dell’arresto

Sulla vicenda di Mahsa Amini c’è una novità importante. La famiglia ha denunciato gli autori del suo arresto. La giovane di soli 22 anni era stata fermata dalla polizia morale perché un ciuffo di capelli le sarebbe spuntato dal velo. Stando a una prima ricostruzione, questo sarebbe stato sufficiente per portarla via e picchiarla a morte, finché la ragazza non è poi deceduta in ospedale. Dopo il suo caso, sono imperversate le proteste in Iran e in tutto il mondo. Nei Paesi occidentali, le proteste sono avvenute davanti alle ambasciate iraniane.

Mahsa Amini, la denuncia della famiglia

Il cugino della ragazza aveva rilasciato un’intervista a Sky News UK, nella quale aveva spiegato come l’aveva trovata in ospedale: intubata e senza conoscenza. «Ashkan [il fratello di Mahsa] ha cercato di spiegare loro che non si trovavano nella loro città natale, non conoscevano Teheran, ha chiesto che fosse tenuto in considerazione e implorato che non fosse portata via. Nel confronto, gli agenti di polizia hanno spruzzato in faccia ad Ashkan lo spray al peperoncino e hanno costretto Mahsa a salire sul furgone per portarla al commissariato della Polizia della moralità».

«C’è un referto dell’ospedale di Kasra che dice che quando è giunta in ospedale era già morta dal punto di vista medico: ha avuto una commozione cerebrale da un colpo alla testa» ha concluso il cugino.

Un’altra vittima in Iran

Durante una protesta in Iran per la morte di Mahsa, era stata raggiunta da sei colpi di pistola una ragazza di 20 anni, Hadis Najafi. La giovane, deceduta, è diventata un altro simbolo di questa lotta perché si era fatta una coda di cavallo davanti alla polizia morale intenta a sedare la protesta.

Le autorità del regime hanno anche tolto la connessione a Internet, per impedire di far capire all’esterno cosa sta accadendo. Elon Musk ha messo a disposizione la rete satellitare per gli iraniani.