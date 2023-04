Mahmood ospite all’Eurovision 2023: si esibirà nella serata finale a Liverpool

Mahmood sarà ospite della finale dell’Eurovision 2023 di Liverpool. L’artista si esibirà fuori concorso nella serata del 13 maggio del festival musicale internazionale.

Mahmood ospite all’Eurovision 2023

Il cantante è fra i super ospiti dell’ESC e si esibirà alla Liverpool Arena durante la serata conclusiva della competizione canora. È la prima volta che un cantante italiano è tra i cosiddetti “grand final guest acts” in un’edizione dell’Eurovision che si tiene all’estero. Mahmood, infatti, è stato invitato fuori concorso in qualità di ospite d’onore.

Non è la prima volta per il cantante, che ha già rappresentato l’Italia nel 2019 con il brano Soldi a Tel Aviv e la seconda volta, insieme a Blanco, con Brividi a Torino nel 2022. «Sono molto felice di tornare a Eurovision. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come ospite ed è un grande onore per me – ha dichiarato Mahmood -. Non vedo l’ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo».

Non sarà l’unico italiano sul palco del Festival

Mahmood non sarà l’unico a rappresentare il nostro Paese. In gara all’Eurovision Song Contest di Liverpool ci sarà infatti Marco Mengoni che proporrà una versione rivisitata del brano Due vite con cui ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo. In gara anche altri artisti italiani, i Piqued Jacks (gruppo di Pistoia che concorre per la Repubblica di San Marino), e, in lizza per la finale, la cantante Alessandra che rappresenta la Norvegia. L’artista è ligure ma ha la mamma e la cittadinanza norvegese.

Le due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2023 saranno trasmesse in televisione martedì 9 e giovedì 11 maggio alle 21 su Rai 2, mentre la finale di sabato 13 maggio andrà in onda alle 20.40 su Rai 1. Le tre serate saranno condotte da Gabriele Corsi e Mara Maionchi.