Sanremo, come hanno festeggiato i cantanti sul podio

Pronostici confermati al Festival di Sanremo: vittoria per la coppia formata da Mahmood e Blanco, secondo posto per Elisa, gradino più basso del podio per Gianni Morandi. Ecco come hanno celebrato i primi tre (cioè quattro) classificati alla 72esima edizione della kermesse canora.

Sanremo 2022, come hanno festeggiato Mahmood e Blanco

Mahmood e Blanco hanno completando una cavalcata che li ha visti in testa fin dalla prima serata: la loro Brividi è arrivata a Sanremo come canzone favorita e confermato i pronostici. Gioia contenuta per Mahmood, che come ha ricordato Selvaggia Lucarelli su Twitter vanta «due vittorie su due a Sanremo. Tasso di letalità 100 per cento». L’artista, come rivelato dopo la finale, aveva accusato una congestione prima della diretta e non era al top fisicamente. Appena dopo la proclamazione, il 18enne Blanco è corso in platea per abbracciare i genitori: «Da piccolino li facevo sempre dannare, ero scatenato. E adesso li ho visti commossi per la gioia», ha detto in conferenza stampa. Dopo l’abbraccio, il bacio alla fidanzata Giulia.

BLANCO CHE PRENDE IN BRACCIO MORANDI STO VOLANDOOOOO #Sanremo2022 pic.twitter.com/b1RTGnNYS9 — 🌙Francesca 💐 SANREMO ERA (@inWinterfell__) February 6, 2022

E dietro le quinte, dopo aver scoperto di aver vinto il Festival di Sanremo, Blanco ha preso in braccio il veterano Gianni Morandi, che si è piazzata terzo.

Sanremo 2022, come ha festeggiato Elisa

Gianni Morandi mancava all’Ariston, come concorrente, da 22 anni. Elisa è invece tornata dopo 21: era il 2001 quando vinse il Festival di Sanremo con Luce (Tramonti a nord est). Seconda classificata con O forse sei tu, ha celebrato il prestigioso piazzamento e la tensione di un’intera settimana con una “passeggiata” sullo skateboard (sua grande passione) sul lungomare di Sanremo, indossando ancora l’abito della finale.

Sanremo 2022, come ha festeggiato Gianni Morandi

Il grande mattatore del backstage è stato però Gianni Morandi. Terzo con Apri tutte le porte, ha ricevuto la chiamata di Jovanotti, autore del brano: «Avrei voluto fossi qui», ha detto a Lorenzo Cherubini. Il cantante di Monghidoro si è detto felicissimo del terzo posto: «Un bellissimo podio, con tre generazioni rappresentate, non me lo sarei mai immaginato».

Un grande ritorno per Morandi, non solo perché era passato tanto tempo dall’ultima volta all’Ariston, ma anche per il brutto incidente con ustioni alle mani della scorsa estate: «Mia moglie piangeva per il podio, ripeteva: “Non ci credo”». Morandi, che ha dedicato il terzo posto all’amico Lucio Dalla, si è poi persino scusato con Irama per averlo “estromesso dal podio”