I magnifici 7 stasera su Rai2: trama, cast e 5 curiosità sul film

Denzel Washington e Chris Pratt sono protagonisti de I magnifici 7, in onda stasera 4 maggio alle 21.25 su Rai2. Remake del cult Anni ’60 con Charles Bronson ed Eli Wallach, racconta la lotta di un piccolo paese nel Far West contro un violento affarista. Per liberarsi di lui, i cittadini assoldano un gruppo di mercenari senza scrupoli. Nel cast anche Ethan Hawke e Vincent D’Onofrio. La regia è invece di Antoine Fuqua, già dietro la macchina da presa della saga The Equalizer con Washington. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

I magnifici 7, trama e cast del film stasera 4 maggio 2023 su Rai2

La trama si svolge nel 1879 Rose Creek, un piccolo villaggio in California. Sebbene si presenti all’apparenza come un luogo di poca importanza e quasi dimenticato da Dio, il sito nasconde un’incredibile ricchezza nel sottosuolo per via di un grande giacimento d’oro. Il potenziale guadagno attira immediatamente lo spietato affarista Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard) che spera di riempire le sue tasche estraendo l’oro prima che altri ne notino la presenza. Per raggiungere il suo scopo, non ha problemi a sfruttare gli abitanti ai lavori forzati, senza lasciare loro tregua o riposo. La sua strategia prevede violenza e terrore, tanto che un giorno incendia la chiesa del luogo e massacra un gruppo di cittadini solo per dare una lezione alla cittadinanza. Stanca dei soprusi, però, quest’ultima decide di ribellarsi chiedendo aiuto ai mercenari.

La giovane Emma Cullen (Haley Bennett), vedova di uno dei cittadini uccisi da Bogue, si avventura nei villaggi vicini alla ricerca di pistoleros da assoldare. Ne rintraccia sette, ognuno con personali caratteristiche e indole battagliera. Sono il veterano della guerra di secessione Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke) e il suo assistente Billy Rocks (Lee Byung-hun) oltre al ricercato messicano Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo). Al gruppo si uniscono il delegato di giustizia Sam Chisholm (Denzel Washington), che da anni ha un conto in sospeso con Bogue, e Joshua Faraday (Chris Pratt), giocatore d’azzardo molto abile con la pistola. Chiudono il team Jack Horne (Vincent D’Onofrio) e il comanche Red Harvest (Martin Sensmeier). L’arrivo a Rose Creek sarà l’inizio di una sanguinosa battaglia senza esclusione di colpi.

I magnifici 7, qualche curiosità sul film stasera 4 maggio 2023 su Rai2

I magnifici 7, il cult originale degli Anni ’60 con Bronson e McQueen

Il film di Antoine Fuqua è un remake del celebre cult del 1960 di John Sturges, anch’esso liberamente ispirato al film del 1954 I sette samurai di Akira Kurosawa. Nel cast degli Anni 60 figuravano alcune star del cinema western tra cui Charles Bronson, Eli Wallach, Steve McQueen, Yul Brynner e Robert Vaughn. Ne uscirono tre sequel rispettivamente nel 1966, nel 1969 e nel 1972. Dieci anni fa è entrato a far parte del National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

I magnifici 7, l’esordio in un western per Washington e Pratt

Per quanto riguarda il remake in onda stasera, si tratta del primo western per Denzel Washington e Chris Pratt. Come ha dichiarato il regista nelle interviste promozionali, il primo accettò senza esitare in quanto da tempo voleva misurarsi con il genere. Il secondo richiese qualche telefonata in più, ma alla fine si dimostrò entusiasta di interpretare una parte un tempo portata sullo schermo da Steve McQueen.

I magnifici 7, Antoine Fuqua dirigerà Washington in The Equalizer 3

Antoine Fuqua e Denzel Washington torneranno ancora una volta insieme al cinema per The Equalizer 3 – Senza tregua, ultimo capitolo della saga. In arrivo il prossimo 30 agosto, riporta ancora una volta in scena l’ex agente della Cia Robert McCall sempre pronto ad entrare in azione. Stavolta si troverà in Italia, dove ha deciso di ritirarsi per godere i piaceri della pensione. Il coinvolgimento di alcuni suoi amici con la criminalità organizzata nella Costiera amalfitana lo costringerà a riprendere in mano le armi.

I magnifici 7, l’addio di Jason Momoa per recitare in Aquaman

Inizialmente, come riporta il sito Imdb, nel cast sarebbe dovuto comparire anche Jason Momoa. La star, che aveva anche mostrato apprezzamento per la sceneggiatura, dovette però rinunciare per impegni su altri set. In quei mesi stava infatti portando a termine le sue scene per Aquaman, il film che lo ha lanciato nel DC Universe dei fumetti. Stando alle dichiarazioni della produzione, anche Tom Cruise fu contattato per una parte, ma rifiutò per divergenze creative.

I magnifici 7, critica e incassi al botteghino

Realizzato con un budget di 90 milioni di dollari, il film ne ha incassati 162 al botteghino internazionale, di cui 1.9 in Italia. Presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, non ha riscosso un grande successo in termini di critica. Vanta infatti appena il 63 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes.