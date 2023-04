Governo sotto sul Def, ecco dov’era Andrea Orsini di Forza Italia

Erano da pochi secondi passate le 16.45 quando l’Assemblea della Camera ha mancato il tetto della maggioranza assoluta necessario per autorizzare il governo a ricorrere all’ulteriore indebitamento richiesto nel Def, il Documento di economia e finanza. I voti favorevoli sono stati 195, con 19 no e 105 astenuti. Ma non sono bastati, perché serviva una maggioranza di 201 deputati.

Voto su uno scostamento di 3,4 miliardi per quest’anno e di 4,5 per il prossimo

È scoppiato il caos. Si trattava, del resto, del primo vero incidente parlamentare della maggioranza di destra-centro. Su un documento fondamentale, il Def, e la relativa richiesta di scostamento di 3,4 miliardi per quest’anno e di 4,5 per il prossimo. Risorse destinate al taglio del cuneo fiscale sul lavoro nel 2023 e una riduzione della morsa del fisco nel 2024. Non roba da poco.

In 25 non risultavano in missione: la caccia al nome è partita subito

Dai tabulati è emerso subito che sono stati 25 i deputati non presenti al voto pur non essendo in missione: erano dunque non giustificati. I voti mancanti sono stati cinque da parte di Fratelli d’Italia, nove da Forza Italia e 11 dalla Lega. Stabilire se i parlamentari abbiano voluto mandare un segnale o se si sia trattata di semplice sciatteria è difficile ora. Ma dov’erano tutti questi assenti? La caccia è partita immediatamente. Tra i non votanti c’era anche il nome di Andrea Orsini, uno dell’inner circle di Silvio Berlusconi. Dove sarà finito? A dircelo è stato proprio lui, visto che alle 13.44 aveva affidato a Facebook questo messaggio.

«Indovinate dove sono?». Non in Aula, sicuramente…

«INDOVINATE DOVE SONO… Vienna? Innsbruck? Bad Ischl? Nulla di tutto questi, sono a Gerusalemme. Dove – fra le tante magie di questa città – varcando l’affascinante ingresso dell’Austria Hospice – si trova quest’angolo della vecchia Austria». Ah, e che ci faceva lì l’onorevole? Un impegno politico forse? «Mangiare una fetta di Sachertorte sotto il ritratto dell’Imperatore (o a scelta in un fresco e curato giardino) a Gerusalemme offre, almeno a me, suggestioni molto particolari. Ho sempre definito Vienna e Gerusalemme, l’Austria e Israele, due dei miei “luoghi dell’anima”, luoghi nei quali lo Spirito, la storia, la cultura, l’arte si incontrano nel modo per me più affascinante. Trovarli riuniti nello stesso luogo mi pare profondamente simbolico», prosegue sempre il post. Che si chiude con una postilla da guida turistica: «L’Austrian Hospice, che sorge proprio sulla Via Dolorosa, fu fatto edificare dall’imperatore Francesco Giuseppe per accogliere i pellegrini austriaci. Offre tuttora (mi dicono) sistemazioni dignitose a prezzi contenuti)». Tra i commenti si legge anche un utente che gli fa notare: «Ma sei sempre in giro?». In effetti così pare. Intanto buona vacanza, onorevole. Quando torna, forse qualcuno le farà un discorsetto…