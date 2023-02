Magdalena Fischnaller trovata morta: era scomparsa una settimana fa

Magdalena Fischnaller è stata trovata morta. Si sono concluse nel modo più tragico quindi le ricerche della donna che era sparita circa una settimana fa.

Il ritrovamento del cadavere di Magdalena Fischnaller

Il cadavere della donna, secondo le prime informazioni, sarebbe stato individuato da un residente in un palazzo molto vicino all’ospedale San Maurizio. Dopo aver visto il cadavere, la persona non ha perso tempo e ha avvertito il 112. I carabinieri che hanno ritrovato il corpo hanno confermato che si tratta del cadavere di Magdalena Fischnaller. Inoltre, gli agenti hanno ipotizzato che la donna non si sia mai allontanata realmente dall’ospedale e che sia morta poco tempo dopo la sua fuga.

Magdalena era scomparsa settimana scorsa, il giorno 9 febbraio, quando aveva abbandonato senza preavviso l’ospedale San Maurizio di Bolzano. Dopo la sua scomparsa erano state tantissime le segnalazioni di persone che asserivano di aver avvistato la donna di 34 anni. In particolare, a causa di queste persistenti segnalazioni, le ricerche per ritrovare la donna si erano concentrate nell’area della Val Venosta, nella zona di Sluderno. I carabinieri avevano anche avvistato una donna che sembrava essere Magdalena, ma molto probabilmente non era lei, visto che il cadavere della 34enne è stato ritrovato nelle vicinanze dell’ospedale di Bolzano.

La conferma della trasmissione Chi l’ha Visto?

Del caso di Magdalena Fischnaller se ne stava occupando anche la nota trasmissione televisiva Rai Chi l’ha Visto? ma ora è arrivata anche da quest’ultima la conferma del ritrovamento del cadavere della donna.

Infatti, in un post sui social pubblicato sui profili ufficiali della trasmissione Rai si legge: «Ritrovata purtroppo senza vita la giovane donna scomparsa da Bolzano il 9 febbraio. Il corpo rinvenuto nelle immediate vicinanze dell’ospedale da dove si era allontanata. Condoglianze ai familiari, che avevano lanciato per lei un appello nell’ultima puntata di Chi l’ha visto?». Sulla vicenda comunque, continueranno ad indagare i carabinieri per far luce sull’accaduto e chiarire la dinamica della morte della donna.