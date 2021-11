Magalli sullo sfogo contro la Rai: «Nessun attacco, solo scuse ai telespettatori»

Dopo aver detto addio a I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli si è lanciato in una nuova esperienza professionale: la conduzione del quiz show dal titolo Una parola di troppo, in onda alle 17.15 sempre su Rai 2, in teoria dal lunedì al venerdì. In teoria, appunto, perché il programma di Magalli fin dall’inizio ha dovuto fare i conti con un palinstesto ballerino, che alla fine ha mandato su tutte le furie il conduttore. «Mi vergogno a dirlo, anche se non è colpa mia, ma oggi Una parola di troppo non ci sarà, domani nemmeno, lunedì sì e forse martedì no», ha scritto sul suo profilo Facebook giovedì. «Non ho parole. Non ho mai visto in 40 anni una programmazione così schizofrenica. Scusate».

Magalli: «Le 30 puntate si faranno tutte»

Giovedì Una parola di troppo non andato in onda per lasciare spazio a Women for Women, uno speciale condotto da Arianna Ciampoli in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Venerdì 26 ha invece fatto spazio a Italia-Svizzera di calcio femminile. Lunedì dovrebbe andare in onda, martedì invece no, al suo posto la diretta di un’altra partita delle calciatrici azzurre, di scena in Romania. Una bella stoccata alla Rai, quella del conduttore romano, che però parlando con Adnkronos ha (più o meno) aggiustato il tiro. «È la solita vicenda che viene ingigantita, allargata, da vari siti che vogliono fare sensazionalismo. Non ho nulla contro la Rai, anzi. Invece di “schizofrenica” avrei potuto dire “fantasiosa”, ma non sarebbe cambiato nulla», ha detto Magalli. L’accordo con il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo, ha spiegato, prevedeva 30 puntate («Si faranno tutte, avremo anche uno speciale Telethon») da mandare in onda cinque giorni a settimana. Poi però le carte in tavola sono cambiate: «Sono diventati quattro perché il venerdì ce l’hanno tolto per trasmettere un altro programma, poi diventano tre o due perché un giorno c’è il volley, un altro il calcio, un altro ancora la diretta dalla Camera o dal Senato».

Magalli: «Ho ricevuto solo lodi per Una parola di troppo»

La Rai può decidere di mandare in onda ciò che vuole, ha aggiunto Magalli, «ma con queste continue sospensioni non si riesce a creare l’affezione che è alla base dei risultati di ascolto di un programma», che quando viene trasmesso con continuità fa il 4 per cento di share. Il quiz «avrebbe meritato di andare in onda con regolarità, senza tutte queste sospensioni per fare spazio ad altre cose, molte delle quali non si capisce perché non siano andate sui canali dedicati», ha spiegato Magalli, sottolineando di aver ricevuto solo lodi per Una parola di troppo. «Ecco perché ho fatto quel post, solo per scusarmi con i telespettatori. Fesserie, non attacco proprio nessuno. Ho solo evidenziato un problema di continuità che un po’ ci ha danneggiato».