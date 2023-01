Mafia, per il procuratore Gratteri «Riina era un cretino»

Per il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, Totò Riina «era un cretino». Sono giorni delicati per il Paese dopo l’arresto dell’ex latitante Matteo Messina Denaro, fuggito alle autorità per 30 anni. E proprio 30 anni fa è stato catturato Riina, boss definito «non intelligente» dal procuratore di Catanzaro, intervenuto in Senato nella Sala Caduti di Nassirya in occasione della presentazione del portale Scelgo la vita. Un tema che lui stesso aggancia all’ascesa della ‘Ndrangheta. Poi anche un appello al ministro della Giustizia Nordio: intervenire sul sovraffollamento delle carceri.

Gratteri: «Riina era un cretino»

Nicola Gratteri non ha dubbi: «Riina era un cretino. Era un cretino, non era intelligente». Il procuratore di Catanzaro spiega: «Era solo un violento. Per essere un capo non devi essere violento, devi essere intelligente». Questa attitudine violenta, secondo Gratteri, ha portato il boss della Mafia alla «guerra stupida con lo Stato», aperta con lo stragismo. E la conseguenza non direttamente evidente all’epoca, secondo lui, è stato che ne ha approfittato la ‘Ndrangheta. L’organizzazione criminale calabrese, spiega Gratteri, ha posto all’epoca le basi per diventare ciò che è adesso, cioè la «leader nell’importazione di cocaina in Europa».

Gratteri lancia a Nordio un appello contro il sovraffollamento

Il procuratore di Catanzaro si rivolge poi al ministro della Giustizia Carlo Nordio e parla di sovraffollamento delle carceri. «Ci sono migliaia di ragazzi che sono detenuti a causa della loro tossicodipendenza», spiega. «Che li teniamo a fare là dentro? Proviamo a farli andare in comunità terapeutica. Un detenuto in carcere costa 200 euro mentre in una comunità terapeutica da 50 a 80 euro. E allora teniamoli in comunità terapeutica questi ragazzi: su quattro, due o tre ce la faranno… E addirittura risparmiamo! Queste sono le cose delle quali dovrebbe discutere Nordio, non lasciare il sovraffollamento. Alcuni scapperanno? Può darsi, li riprenderemo. È un rischio. Ma non è che non facciamo le cose perché si può rischiare che uno scappi».