Canestro da metà campo, nemmeno si trattasse del più navigato dei cestisti Nba. Poi per festeggiare, cioccolata calda per tutti. È diventato virale il video di un’insegnate americana che ha omaggiato i suoi alunni con una speciale sorpresa di Natale. Kathleen Fitzpatrick, maestra di terza elementare, conosciuta dagli studenti con il nome di Signora Fitz ha infatti radunato la classe nel cortile dell’Holy Trinity School a Washington, negli Stati Uniti, e qui si è cimentata nell’impresa di tentare il canestro dalla lunga distanza, lasciandosi poi andare in comprensibili festeggiamenti quando il pallone, senza difficoltà, è andato a segno. Il video è stato poi postato sui social direttamente dalla scuola, che ha così commentato la simpatica vicenda: «Qualora aveste bisogno di un ulteriore prova che gli insegnati siano supereroi, eccovi serviti».

Un altro post è stato poi caricato sull’account Facebook dell’istituto, in questo venivano mostrati i bambini intenti a consumare la cioccolata nei locali della scuola. A raccontare dell’inaspettato successo proprio il personale, spiegando di essersi ritrovato travolto dall’inaspettata risposta degli utenti. «Siamo sommersi da centinaia di messaggi e siamo molto felici che la signora Fitz ci abbia dato il permesso di condividere il video, che ha suscitato il sorriso di tantissime persone nel mondo», ha spiegato ancora la scuola nella sua pagina Instagram.

Il video, come accennato a fatto il giro del mondo, e ha scatenato esclusivamente sorrisi. A differenza di quanto accaduto qualche settimana fa, quando un altro filmato suscitò commenti di indignazione. Nella clip venivano immortalati altri docenti costretti in un palaghiaccio americano a darsi battaglia per raccogliere da terra dollari necessari ad effettuare i lavori di manutenzione nella scuola.