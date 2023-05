Mae Muller, chi è la cantante del Regno Unito all’Eurovision 2023

Mae Muller è una cantante inglese che rappresenta il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2023 con il brano I Wrote a Song. L’artista nel 2022 ha ricevuto una nomination per gli Mtv Ema e gli Vma Awards.

Chi è Mae Muller, la cantante che rappresenta il Regno Unito all’Eurovision 2023

Mae Muller (il suo vero nome è Holly Mae Muller) è nata il 26 agosto 1997 a Kentish Town, a nord di Londra. Non ha sempre fatto la cantante e, in passato, durante l’università, ha lavorato come cassiera e come barista in un pub.

All’età di 19 anni ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni. Il suo primo brano è stato Close, composto insieme ad un amico produttore che la ragazza ha reso disponibile su Soundcloud. Con questa canzone Mae ha ottenuto un discreto successo, ma fu dopo un video postato su Instagram che è stata scoperta dal suo primo manager. Dopodiché ha firmato un contratto con la Capitol Records.

Nel 2018 ha pubblicato il suo primo EP After Hours, seguito dal suo secondo EP Frankly. Il 18 aprile 2019 è uscito il suo primo album Chapter I, mentre nel 2020 ha pubblicato il singolo Therapist. Il 6 novembre 2020 ha pubblicato il suo terzo EP No One Else, Even You e ha annunciato il suo secondo tour.

Nel 2021 ha collaborato con Polo G e Neiked nel singolo Better Days, che ha ottenuto una candidatura agli MTV Video Music Awards 2022 all’esibizione push dell’anno.

Il brano I Wrote a Song

Il 9 marzo 2023 la BBC ha annunciato di aver selezionato internamente Mae Muller con l’inedito I Wrote a Song come rappresentante nazionale per l’ESC. Il testo e la musica del brano sono stati scritti in collaborazione con Karen Poole, autrice di alcuni pezzi di artisti del calibro di Kylie Minogue, David Guetta e Lewis Thompson, con la quale ha ricevuto una nomination al Brit Award.

La canzone parla di una ragazza che, dopo una relazione finita male, decide di sfogarsi scrivendo una canzone, parlando di quest’esperienza e provando così a reagire e allontanare il dolore.