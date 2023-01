Madrid, esposto un pupazzo impiccato con la maglia di Vinicius

Sale tantissimo la tensione a Madrid in vista del derby di questa sera tra Atletico e Real. Nella zona di Valdedabas, nella capitale spagnola, è stato esposto un pupazzo impiccato con la maglia di Vinicius. A ciò è stato aggiunto anche uno striscione che recita «Madrid odia il Real».

A dummy wearing a Vinicius Jr Real Madrid shirt hung from a bridge ahead of Madrid derby 😳 pic.twitter.com/BMGiR4FLY0 — SPORTbible (@sportbible) January 26, 2023

Il pupazzo esposto a Madrid con la maglia di Vinicius Junior

In poche ore, l’immagine del pupazzo impiccato con la maglia di Vinicius Junior a Madrid ha fatto subito il giro del mondo. Si è trattato di un gesto estremo di alcuni ignoti, probabilmente tifosi dell’Atletico Madrid, che hanno preso di mira l’attaccante brasiliano militante negli acerrimi rivali del Real. Il pupazzo è stato lanciato da un cavalcavia di Valdedebas, non una zona a caso, bensì il quartier generale del Real Madrid.

La Liga ha preso atto di questo gesto e l’ha condannato fermamente. Infatti, ha rilasciato una nota nella quale si legge: «Condanniamo fermamente gli atti di odio nei confronti di Vinicius Jr. Intolleranza e violenza non fanno parte del calcio. Come nelle precedenti occasioni, la Liga solleciterà l’accertamento dei fatti alla ricerca della condanna dei responsabili, chiedendo le più severe sanzioni penali».

Il comunicato delle due squadre impegnate nella partita

Anche l’Atletico Madrid ha voluto condannare il gesto. Difatti, la società ha rilasciato un comunicato nel quale si legge: «Atti come questo sono assolutamente disgustosi, inammissibili e mettono in imbarazzo la società. La nostra condanna di qualsiasi atto che leda la dignità delle persone o delle istituzioni è molto forte. La rivalità tra i due club è massima, ma anche il rispetto. Nessun individuo, quali che siano le sue intenzioni o i suoi colori, può macchiare la convivenza tra due passioni differenti. È responsabilità di tutti evitarlo. Non conosciamo l’autore o gli autori di questo atto spregevole, ma il suo anonimato non elude la sua responsabilità. Ci auguriamo che le autorità riescano a chiarire quanto accaduto e che la giustizia aiuti a bandire questo tipo di comportamento».

Poco dopo è arrivato anche il comunicato del Real: «Il Real Madrid CF desidera ringraziare il sostegno e le espressioni di affetto ricevute dopo lo sfortunato e disgustoso atto di razzismo, xenofobia e odio nei confronti del nostro giocatore Vinicius. Esprimiamo la nostra più ferma condanna per eventi che violano i diritti fondamentali e la dignità delle persone, e che nulla hanno a che vedere con i valori che il calcio e lo sport rappresentano. Questi attacchi come quelli che subisce ora il nostro giocatore, o quelli che può subire qualsiasi atleta, non possono avere posto in una società come la nostra. Il Real Madrid è fiducioso che tutte le responsabilità di coloro che hanno partecipato a un atto così spregevole verranno epurate».