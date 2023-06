Anche la madre di Fedez contro Luis Sal: «Aveva ragione la nonna»

A poche ore dal battibecco social tra Fedez e Luis Sal, anche la madre del rapper Annamaria Berrinzagh, ha commentato l’accaduto con una Instagram Story. «Aveva ragione la mia mamma», ha scritto la donna con riferimento ad un episodio della prima stagione del reality The Ferragnez in cui la nonna di Fedez, la signora Luciana, leggeva le carte al nipote.

La madre di Fedez commenta la lite con Luis Sal

Una sorta di profezia con la quale nonna Luciana metteva in guardia il nipote da un tradimento da parte di qualcuno molto vicino a lui: «Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, c’è proprio l’affetto di mezzo. Lui è un tuo amico. Stai attento. Purtroppo non devi avere amici vuol dire, tu non li devi avere».

Secondo nonna Luciana, quindi, un amico avrebbe tradito Fedez. Il rapper a queste insinuazioni aveva risposto: «Eh ma che scatole. Amici già non ne ho. Ne ho solo uno. Che bello. Ma riusciamo a capire chi è?». Lei aveva aggiunto: «Ma sempre uno ne hai. Io lo vedo già perché quando l’ho visto l’ho capito». Quindi la conclusione del rapper: «Ho capito chi è, Luis lei dice».

Lo scontro tra i due

Uno scontro, quello tra Fedez e Luis Sal, che ha portato alla rottura insanabile tra i due co-conduttori del podcast Muschio Selvaggio per questioni di soldi, tra stipendi e affitti non pagati e minacce tra manager e legali. I due, che fino a qualche giorno fa avevano mantenuto il riserbo su quanto successo, attraverso alcuni video hanno detto la loro. Un battibecco che non è stato un confronto ma un duro attacco sul quale la mamma di Fedez non ha potuto tacere.