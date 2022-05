Madonna scrive a Papa Francesco: «Incontriamoci per discutere di questioni importanti»

«Ciao Papa Francesco». Comincia così il tweet improvvisamente apparso sul profilo ufficiale di Veronica Ciccone, meglio conosciuta come Madonna. Un vero colpo di scena per i fan e per il mondo cattolico e non solo, visto che la star della musica pop globale ha chiesto al Pontefice, utilizzando il popolare social, se fosse possibile vedersi per «discutere di alcune questioni importanti». Un messaggio con dentro un gioco di parole e con un passaggio cruciale. La cantante ha sottolineato di essere stata scomunicata 3 volte e che «non è giusto». Si attende l’eventuale risposta di Papa Francesco, anche lui avvezzo all’utilizzo di Twitter.

Il tweet di Madonna: «Sono una buona cattolica»

Madonna parte con un semplice saluto e poi sciorina il suo messaggio. «Ciao Papa Francesco, sono una buona cattolica. Lo giuro!», è la prima frase, con il gioco di parole in inglese con il termine to swear. Da una parte il verbo significa appunto giurare, ma dall’altra anche bestemmiare, tant’è che il messaggio prosegue con un ironico «voglio dire, non bestemmio!», inizialmente tradotto con un «non lo giuro». E poi arriva la richiesta: «Sono passati alcuni decenni dalla mia ultima confessione. Sarebbe possibile incontrarsi un giorno per discutere di alcune questioni importanti? Sono stata scomunicata 3 volte. Non mi sembra giusto. Cordiali saluti Madonna».

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna — Madonna (@Madonna) May 5, 2022

Le tre “scomuniche” di Madonna

Delle tre “scomuniche” citate da Madonna – e non è la prima volta che lei stessa tocca l’argomento – una sola non desta alcuna confusione. Riguarda il celebre Confessions Tour del 2006, in cui l’artista veniva issata sul palco su una croce, indossando anche una corona di spine. All’epoca fu il cardinale Ersilio Tonini ad accusarla di non capire che «Gesù è morto in croce e ha versato il suo sangue anche per lei». La star del pop è tornata poi sull’argomento durante un’intervista su Rtl nel 2015: «Anche se mi hanno scomunicata, vorrei incontrare il Papa». Ratzinger non raccolse l’invito, chissà che Bergoglio non lo faccia. Per quanto riguarda le altre due, Madonna si riferisce a varie reprimende che le sono state rivolte dal mondo cattolico durante la sua lunga ed eccentrica carriera, non a richiami “ufficiali” della Chiesa.