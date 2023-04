Madonna di Trevignano, la veggente è fuggita dopo la denuncia

Gisella Cardia, la veggente legata alla Madonna di Trevignano, è fuggita con la sua auto insieme al marito Gianni. La donna è già stata condannata per bancarotta fraudolenta.

Madonna di Trevignano: la veggente è fuggita

Nei giorni scorsi un investigatore privato aveva fatto sapere di aver scoperto, grazie ad alcune analisi, che le lacrime della Madonna di Trevignano non sarebbero state spontanee bensì create con sangue di maiale.Dopo il venerdì santo, Maria Giuseppe Scarpulla, in arte Gisella Cardia, non ha lasciato tracce ed è scomparsa. Inizialmente si era detto fosse andata in preghiera e raccoglimento al vicino convento di San Vincenzo, a Bassano. Ma, dato che nel convento di lei non è stata trovata traccia, è nata l’ipotesi della fuga all’estero con i soldi dei fedeli.

Ora gli ex seguaci l’accusano di truffa, abusi edilizi e messaggi apocalittici. Alcuni di loro hanno dichiarato che la donna e il marito «hanno prelevato un’ingente quantità di denaro dalla banca sia personale che dell’associazione», la onlus La Madonna di Trevignano Romano. Hanno «staccato le utenze della casa in affitto» e hanno «lasciato l’Italia in macchina», probabilmente fuggendo in Romania, dove abita il cugino di Gisella.

Altri pensano che la coppia possa essere andata in Polonia, dove la donna ha un grande seguito di fedeli, oppure nella nel paese d’origine, la Sicilia. L’avvocato della Cardia, Anna Orlando, ha invece detto: «Gisella non è scappata, non è all’estero ma si trova in Italia. Vive asserragliata con la paura di essere attaccata. Non è questo il caso, ma anche se si fosse allontanata per Pasqua come tantissimi altri italiani, dove sarebbe il problema?».

Da anni sostiene di parlare con la Vergine

La Cardia sostiene di parlare con la Vergine dal 2016, quando una madonnina che aveva preso a Medjugorje iniziò a lacrimare acqua e sangue. Aveva raccontato e mostrato di avere le stigmate e di essere rimasta incinta dello Spirito Santo, ma anche di compiere miracoli come la moltiplicazione della pizza, degli gnocchi e facendo anche delle guarigioni.