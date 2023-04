Madonna di Trevignano, sulla statue tracce compatibili con «sangue di maiale»

La Madonna di Trevignano diventa un caso. Da giorni è diventata virale la notizia della statua della cittadina a pochi chilometri da Roma, sul lago di Bracciano, presa d’assalto dai fedeli perché piangerebbe sangue ormai da tempo. Una leggenda che è stata portata avanti soprattutto dalla 53enne Gisella Cardia, all’anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla, imprenditrice siciliano che sostiene di essere una veggente e di parlare alla Madonna di Trevignano. Ma dopo l’esplosione del caso sono scattate le indagini e gli inquirenti avrebbero trovato sulla statua tracce ematiche compatibili con il sangue di maiale.

Le lacrime della Madonna di Trevignano ogni 3 del mese

Ma la vicenda è nata ormai 5 anni fa, quando la Madonna di Trevignano avrebbe iniziato a piangere sangue, per poi rifarlo ogni 3 del mese. Centinaia i fedeli da tutta Italia che si susseguono da mesi per pregare ai piedi della statua di legno nell’area del parco di Bracciano e Martignano. La statua originale, arrivata da Medjugorje, è in mano proprio a Gisella Cardia, personaggio quantomeno controverso, condannata in passato a due anni di reclusione con pena sospesa nel 2013 per bancarotta. Visitare l’originale costa caro: la tariffa minima è di 50 euro. È stata proprio la donna a dire di aver assistito ad apparizioni della Vergine, che le trasmette anche messaggi per i fedeli.

Dalle stigmate ai miracoli

Ed è così che mentre continua le indagini sulla natura delle lacrime, Gisella Cardia diventa un personaggio televisivo. A Pomeriggio Cinque si è parlato di lei e di diversi aspetti strettamente legati alla veggente. Ad esempio le ferite che dal mercoledì delle ceneri si aprirebbero sul suo corpo. Per la dottoressa Rosanna Chifari, che ha certificato le «stigmate», sarebbero «veri e propri buchi sanguinanti, ma non in forma emorragica» che «in una situazione clinica normale, una ferita di questo tipo comporterebbe una sintomatologia molto eclatante e grave e invece le sue mani, malgrado le lesioni, si muovono normalmente. La stessa cosa accadeva in altre figure come quella di Padre Pio». E poi anche i miracoli. La stessa Gisella Cardia ha raccontato a Mattino Cinque News di aver guarito una cisti di una bambina, o anche di aver abbracciato la madre di un ragazzo moribondo, colpito da quattro colpi di pistola, che poi si è salvato.

La pizza moltiplicata: «Non diminuiva mai»

Ma c’è anche la moltiplicazione della pizza. In un’intervista racconta: «Una mia amica portò per me e mio marito una teglia di pizza molto piccola, che sarebbe potuta bastare per noi due e al massimo per altre due persone. In casa però eravamo in venti, massimo venticinque, e non solo è stata sufficiente a sfamare tutti ma è anche rimasta e l’abbiamo regalata. Non so come sia possibile: prendevano la fetta di pizza ma la pizza non diminuiva mai. Anche noi siamo rimasti sconvolti a vedere quanto accadeva sotto i nostri occhi». Un po’ in stile Chiara Ferragni, con la sua famosa «pizza che si rigenera».

Gisella Cardia «incinta dello Spirito Santo»

E non è finita. Alcuni ex fedeli raccontano che la veggente sarebbe anche rimasta incinta. Sul web girano diverse storie di chi l’ha incontrata in pellegrinaggio, come raccontato anche da Vanity Fair: «Ci disse che era incinta. Però la cosa strana è che lei in Quaresima non aveva rapporti sessuali col marito. Era incinta perché voluto dal cielo. Il bambino sarebbe dovuto nascere l’8 di dicembre del 2017, giorno dell’Immacolata Concezione, sarebbe stato un maschio di nome Emanuele e sarebbe stato figlio dello Spirito Santo. Gisella ci aveva raccontato che aveva fatto delle ecografie, da dove si vedeva che l’utero cresceva, ma che dentro non si vedeva nulla e che i medici non riuscivano a spiegarlo perché all’interno c’era una materia di spirito e non terrena».