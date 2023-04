Prima la Statua della Madonna, poi il Crocifisso con Gesù, la teca, il gazebo e infine le panche: lo spazio che i fedeli hanno riservato alla ormai famosa Madonna di Trevignano si allarga ogni giorno di più, ma il Comune non ci sta e ha emesso un’ordinanza di demolizione. Il terreno sito a Il Torrione, in via Campo Le Rose, entro 90 giorni dovrà sparire. La motivazione rientra nella voce «Opere in assenza di titolo autorizzativo», e prosegue per almeno quattro pagine. Il documento porta la firma del responsabile del settore «Ufficio pianificazione e gestione del territorio».

L’associazione onlus La Madonna di Trevignano Romano ETS, di cui è legale rappresentante Gianni Cardia, si è vista notificare l’atto in data 18 aprile. L’intera installazione infatti sarebbe abusiva e così come il luogo in cui i pellegrini si incontrano: ogni 3 del mese giungono numerosi per sentire i messaggi mariani riferiti da Gisella Cardia. Qualora l’ordinanza non venisse rispettata entro i termini previsti per legge, l’associazione dovrà provvedere al pagamento di una sanzione e non solo: «i beni e la loro area di sedime nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate, così come indicate nella planimetria allegata alla presente, verranno automaticamente acquisiti al patrimonio disponibile del Comune».