Madonna: «Sono gay». Il presunto coming out scatena le polemiche

Madonna ancora una volta fa parlare di sé per il suo comportamento sfrontato e provocatorio. Infatti, sembrerebbe che la «Regina del Pop» abbia fatto coming out sul social TikTok dichiarandosi gay. Tuttavia, non tutti credono che la cantante sia sincera e sul web si è già scatenata la polemica.

Il polemico coming out di Madonna su TikTok

Su TikTok Madonna ha pubblicato un contenuto controverso. Il suo «coming out» infatti, sembra essere stato studiato a tavolino per stupire e attirare su di sé numerose critiche. Nel dettaglio, sul suo profilo ufficiale, Madonna si è cimentata in una “challenge” ovvero, dover lanciare in una cesta delle mutande rosa. Nel video è apparsa una scritta che recitava «Se non ci riesco, significa che sono gay».

Madonna ha poi lanciato le mutande ma non ha fatto centro. A quel punto nel video è apparsa la frase «Sono Gay», la cantante ha guardato in camera, ha fatto spallucce e poi ha terminato il video. Molti hanno interpretato questo contenuto come un coming out mondiale ma sembra proprio che altri abbiano un’opinione differente.

Le critiche per il video della cantante su TikTok

Per tantissimi utenti del web, questo video di Madonna non rappresenta il suo coming out, bensì si tratterebbe di una tecnica per far parlare di sé e ottenere popolarità in modo provocatorio. D’altronde, l’artista sin dai suoi esordi si è fatta conoscere al pubblico come un personaggio che non rispetta le regole ed è sempre pronta a superare i limiti.

Secondo altri poi, Madonna ha voluto attirare l’attenzione sul suo personaggio sfruttando il fenomeno mediatico creato dal finto coming out del calciatore Iker Casillas, che prima ha ammesso di essere omosessuale su Twitter, poi ha ritrattato con varie ragioni per giustificare il gesto. Insomma, la verità è ancora incerta, tuttavia Madonna conferma che nonostante il passare del tempo il suo carattere rimane sempre lo stesso.