Madonna ruba la scena alla figlia Lourdes in un servizio fotografico

Madonna sembra non voler lasciare il centro della scena a nessuno. Neppure alla figlia Lourdes Leon, di recente protagonista di un servizio fotografico per il numero di gennaio della rivista Paper Magazine. Negli scatti, realizzati dal fotografo Indiana Piorek, la 25enne sfoggia outfit striminziti e pose provocanti, tra location dall’aria urban e atmosfere che ricordano gli Anni 90. Immagini che, secondo le malelingue, avrebbero scatenato invidia nella star del pop, al punto da spingerla ad apportare qualche modifica su Instagram.

Rivisitazioni fai da te

Pochi giorni fa, grazie al tocco magico dell’editing, Madonna ha deciso di prendere parte ‘abusivamente’ al photoshoot della figlia, inserendosi in una delle fotografie. Mentre nella versione originale, Lourdes posa assieme al modello Zack Necht, nella rivisitazione Madonna prende la scena, biondissima e avvolta in un body nero fatto di pizzi e trasparenze. In realtà la cantante avrebbe incollato una vecchia foto che Ricardo Gomes le aveva scattato a Londra. Per alcuni, non ci sarebbe niente di male nel gesto dell’ex Material Girl, semplicemente intenzionata a sottolineare l’evidente somiglianza tra lei e la figlia. Per i malpesanti, invece, sarebbe solo un tentativo infantile di oscurare la ragazza e la sua bellezza. Ma soprattutto la sua giovane età.

Luci e ombre del rapporto tra madre e figlia

A giudicare dalle dichiarazioni di Lourdes che, nonostante bazzichi ormai da anni il mondo della moda, sogna di diventare una coreografa, il rapporto con la madre continua ad attraversare alti e bassi. Nell’ultima intervista per Paper Magazine, ad esempio, la 25enne ha dichiarato apertamente di sentirsi spesso bersaglio degli hater per il semplice fatto di essere figlia di Madonna. «Penso che molti mi insultino solo perché non sopportano mia madre», ha spiegato, «sono sangue del suo sangue, la primogenita, e questo fa sì che automaticamente pensino che io sia identica a lei. Ecco perché tutto quel che faccio, ai loro occhi, diventa negativo e criticabile». In una chiacchierata coi giornalisti di Interview, a ottobre di quest’anno, aveva invece descritto la popstar come una maniaca del controllo: «Mia mamma ha avuto il controllo della mia vita fino a quando non mi sono diplomata. Appena ho finito la scuola, ho sentito il bisogno di riappropriarmi della mia indipendenza, pagandomi da sola il college e andando a vivere per conto mio».

La battaglia di Madonna contro Instagram

Non è la prima volta che la 63enne finisce al centro delle polemiche per i suoi post. Qualche settimana fa, infatti, sempre su Instagram, ha postato una serie di immagini osé che il social ha quasi immediatamente oscurato. Un provvedimento che non è andato per nulla a genio a Madonna, che ha iniziato ad accusare le policy della piattaforma di sessismo, giudicando assolutamente anacronistico lo stigma nei confronti della nudità femminile.