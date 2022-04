Madonna oggi: fidanzato, origini, storia e profilo instagram della cantante

Veronica Ciccone, in arte Madonna, è una cantante di 63 anni di fama mondiale, grande icona della musica pop. Anche nota per il suo stile provocante e travolgente, è stata il simbolo degli anni Novanta. Ecco chi è Madonna oggi.

Madonna, dalle origini a oggi

Madonna, all’anagrafe, Veronica Ciccone è nata il 16 agosto del 1958. Di chiare origini italiane, ha sempre dimostrato interesse per il mondo dello spettacolo. Dopo aver frequentato il liceo, dove faceva la cheerleader ed esprimeva la propria passione per le arti, ha deciso di trasferirsi a New York. Qui si è stabilita a casa di un’amica con poco più di trenta dollari in tasca prima di trovare lavoro come modella e ballerina. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto al cinema, mentre ha raggiunto la celebrità nel 1984, quando ha pubblicato il suo secondo album, Like A Virgin.

Il fidanzato della cantante

Madonna è fidanzata con Ahlamalik Williams almeno dal 2019, data in cui la coppia è stata vista insieme pubblicamente per la prima volta. Tra i due intercorre una notevole differenza d’età: Madonna ha 63 anni, mentre Ahlamalik ne ha 26. Lui è nato il 24 aprile del 1997 ed è cresciuto in California dove ha frequentato la Monterrey Trail High School.

Secondo le informazioni del Daily Mail, Ahlamalik Williams sarebbe figlio di un veterano dell’esercito statunitense e avrebbe un fratello e una sorella. Di professione ballerino, ha collaborato, oltre che con Madonna, anche con Nicki Minaj e addirittura con il Cirque du Soleil per lo spettacolo dedicato a Michael Jackson. Williams ha portato avanti anche una carriera come artista e come rapper con il soprannome di Skitzo. Sempre nella sua attività di artista, Williams ha collaborato con Stella McCartney nel marzo del 2021 per l’uscita del suo singolo West Side.

Non si sa esattamente a quando risalga il primo incontro con Madonna. Quello che si sa è che Ahlamalik Williams ha iniziato a collaborare con la Material Girl nel 2015, in occasione del tour di Rebel Heart. Ahlamalik appare infatti anche nel documentario sul tour del 2016 e in due video di Madonna.