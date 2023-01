Madonna torna in Italia: la data al Mediolanum Forum di Milano

Madonna torna in Italia e il prossimo 23 novembre si esibirà in un mega concerto al Mediolanum Forum di Milano. La data milanese farà parte del grande evento globale. Una tappa importante per le migliaia di fan italiani che potranno rivivere 40 anni di successi dell’icona pop.

Madonna torna in Italia: la data a Milano

Già nei prossimi giorni sarà possibile acquistare i biglietti e i membri del fan club avranno l’opportunità di accedere alla prevendita in esclusiva dal 18 gennaio sul sito madonna.com dalle ore 9 alle ore 18. La vendita generale aperta a tutti inizierà invece il 20 gennaio a partire dalle ore 10 sui principali circuiti di prevendita di biglietti.

«Sono entusiasta di esplorare il maggior numero di canzoni possibile, nella speranza di offrire ai miei fan lo spettacolo che stanno aspettando», ha dichiarato Madonna. Tra le prime indiscrezioni, la cantante fa sapere che The Celebration Tour avrà come ospite speciale Bob the Drag Queen, in tutte le date.

Il tour mondiale

L’appuntamento è quindi fissato per il 23 novembre 2023 al Forum di Assago a Milano. L’Italia rivedrà la popstar dopo otto anni di assenza. Un’occasione imperdibile per tutti i fan di Madonna per i quali si sta preparando uno spettacolo indimenticabile. Il tour attraverserà i 40 anni di carriera ed i successi più famosi.

La data milanese sarà una delle 35 tappe del tour mondiale The Celebration Tour che partirà da Vancouver il 15 luglio per proseguire poi con le tappe di Detroit, Chicago, New York, Miami e Los Angeles. Approderà quindi in Europa, dove toccherà 11 città tra cui Londra, Barcellona, Parigi e Stoccolma e si concluderà ad Amsterdam il 1° dicembre. Ad anticipare il tour mondiale ci sarà il nuovo brano della cantante Back that Up to the Beat, che sarà trasmesso in tutte le radio italiane a partire dal 27 gennaio.