Madonna, scandalo a 63 anni per il nudo su Instagram

Madonna nuda nel letto a 63 anni non smette di fare scandalo. La Material Girl che ha fatto sognare un paio di generazioni di ragazzi ha abbondantemente superato l’età limite di solito valida per indossare calze a rete e lattex, ma alla cantante non sembra interessare.

Madonna, le foto dello scandalo

Su Instagram Madonna ha infatti pubblicato una serie di foto super sexy in cui appare semi nuda nel letto e con indosso lingerie sexy. Lontana dagli standard legati all’età l’artista sceglie ancora una volta di spostare in là i limiti del lecito come fatto tante volte in passato nel corso della sua lunga carriera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madonna (@madonna)

In splendida forma Lady Ciccone scrive: «Angel looking over me», un angelo mi veglia riproponendo la sua solita propensione a unire sacro e profano.

Troppo botox per Madonna?

In realtà non a tutti sono piaciute le foto spinte di Madonna ritenute eccessive per l’età dell’artista e soprattutto frutto del sapiente lavoro del chirurgo. Più di una persona, infatti, considera la cantante «irriconoscibile», vittima di un eccessivo utilizzo di botox, lifting, e filtri Instagram.

Di recente, poi, Madonna era stata al centro del mirino a causa di un’intervista concessa a Magazine V vestita e acconciata come Marilyn Monroe immortalata con un coltello alla gola come fosse un attimo prima di morire. Su Instagram Madonna aveva pubblicato una serie di foto irriverenti, tra le quali una che la vede insieme al fotografo Steve Klein che le punta un coltello alla gola.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madonna (@madonna)

Come se non bastasse nella stessa intervista la pop star, con un patrimonio stimato di quasi 470 milioni di euro, dichiara candidamente di non pagare il suo staff e, soddisfatta, sottolinea che il suo staff, di recente, ha lavorato gratis a un suo progetto. Immediata si è scatenata la reazione dei fan che chiedono a Madonna, se non altro, di utilizzare il suo patrimonio per pagare il lavoro delle persone che ha a busta paga.