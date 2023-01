Madonna aggiunge un’altra data in Italia: polemiche per il caro biglietti

Madonna aggiunge un’altra data in Italia, ma i fan si lamentano dei biglietti troppo costosi. Ecco tutti i dettagli e dove poter acquistare i biglietti al fine di non perdersi l’evento.

Madonna: nuova data in Italia

Madonna ha organizzato un nuovo tour mondiale, The Celebration Tour, con 35 date totali. In America la prima data sarà il 15 luglio 2023, per poi arrivare in Europa. Inizierà a Londra, poi Berlino, Parigi, Barcellona, Amsterdam e Stoccolma, arrivando anche in Italia con una doppia data a Milano: il 23 e il 25 novembre 2023 al Mediolanum Forum.

Durante l’esibizione, la cantante porterà i suoi più grandi successi per festeggiare i suoi quarant’anni di carriera. Le prevendite sono aperte su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com, ma i fan si lamentano dei prezzi eccessivi.

Madonna, due date in Italia: il costo dei biglietti in base alla posizione

In Italia sono attese due date a Milano, il 23 e il 25 novembre 2023, e il costo più basso per assistere al concerto di Madonna sarà di 46 euro per il Sesto Settore Numerato a Visibilità Limitata in tribuna. Poi ci sarà il Quinto e il Quarto Settore Numerato che avranno un costo di 92 e 138 euro ciascuno.

Il Secondo e il Terzo Settore Numerato avranno il medesimo costo del Parterre B e del Parterre A in piedi, ovvero 201 e 287,50 euro. Mente il biglietto più costoso sarà al Primo Settore Numerato con un prezzo di 345 euro.

Ovviamente ci saranno anche numerosi pacchetti Vip tra cui scegliere, al fine di vivere un’esperienza da veri privilegiati.

La vendita dei biglietti è stata aperta alle ore 10 di venerdì 20 gennaio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com, mentre sul sito di Madonna ci sarà un’offerta esclusiva per i membri del Fan Club.