Madonna, il biopic sulla star è stato cancellato

Il biopic della cantante Madonna non si farà. Ma,secondo alcune indiscrezioni la popstar non ha del tutto archiviato il progetto. Ecco le motivazioni della (temporanea) cancellazione.

Madonna: cancellato il suo biopic

«Voglio parlare di questo incredibile viaggio in cui la vita mi ha portato come artista, musicista, ballerina ed essere umano nel tentativo di farsi strada in questo mondo. Il focus di questo film sarà sempre la musica. La musica mi fa andare avanti e l’arte mi tiene viva». Aveva esordito così la cantante nel 2020 su Instagram, annunciando la creazione del biopic.

Secondo alcune fonti molto vicine alla cantante, la motivazione principale della cancellazione è il tour mondiale, in cui ora Madonna ripone tutte le sue energie. Infatti, dedicarsi alle registrazioni le avrebbe occupato un anno e mezzo, che invece ha preferito occupare con il tour. Il progetto non sarebbe stato del tutto archiviato e dunque si attende che la cantante possa dedicarsi alle riprese.

Il tour mondiale: due date anche in Italia a Milano

Dopo ben otto anni di assenza, Madonna tornerà in Italia con due date al Mediolanum Forum di Assago, nella città di Milano, il 23 e il 25 novembre 2023. Il tour mondiale toccherà un numero di trentacinque città tra le più importanti al mondo.

La prima data sarà quella del 15 luglio in Canada a Vancouver, per poi spostarsi a New York, Los Angeles, Miami, Chicago e arrivare in Europa, in cui sono previste undici città differenti – iniziando da Parigi per poi concludere con Amsterdam.

«Sono entusiasta di esplorare il maggior numero di canzoni possibile, nella speranza di offrire ai miei fan lo spettacolo che stanno aspettando», ha affermato la cantante.

La prima data italiana è già sold out, e ora resta solo la seconda e ultima.