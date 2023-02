Madeline Miller, chi è l’autrice de La canzone di Achille

La canzone di Achille è il libro della scrittrice e insegnante statunitense Madeline Miller. Un successo planetario che ha spopolato grazie a Tik Tok conquistando migliaia di adolescenti. Vediamo chi è l’autrice e cosa sappiamo sulla sua carriera.

Chi è Madeline Miller

Un’incalzante passaparola è riuscito a far svettare il libro, dopo dieci anni, sulle classifiche in America e anche qui in Italia. La canzone di Achille infatti è stato scritto nel 2012 ed è l’esordio letterario di Madeline Miller, con cui la scrittrice ha vinto nello stesso anno l’Orange Prize. In Italia è stato tradotto da Matteo Curtoni e pubblicato da Marsilio.

Nata a Boston ma cresciuta a New York e Filadelfia, l’autrice ha studiato lettere classiche alla Brown University e ha insegnato greco e latino per anni nei licei americani. Dopo la pubblicazione del suo primo romanzo, la cui stesura ha occupato circa dieci anni, nel 2018 ha fatto uscire il suo secondo libro, Circe, incentrato sulla figura della strega di Eea al di là dell’episodio narrato da Omero nell’Odissea. Il romanzo è stato accolto positivamente dalla critica ed è stato candidato al Women’s Prize for Fiction, un premio che la Miller aveva già precedentemente vinto per la sua opera d’esordio nel 2013.

L’ultima novità firmata dalla scrittrice è invece Galatea, un libro illustrato in cui si sviluppa in modo del tutto singolare il tema dell’amore che diventa ossessione e possesso attraverso il personaggio di Pigmalione, tormentato dalla gelosia che nutre nei confronti della compagna e della prima figlia Pafo.

La canzone di Achille

Dei suoi tre testi, La canzone di Achille è, sia per data di uscita che per diffusione, quello maggiormente conosciuto. Il romanzo che attinge dall’Iliade ha il grande merito di aver saputo scardinare i classici e renderli “pop” con un linguaggio capace di parlare ai giovani. Miller ha infatti trasformato la letteratura classica in una lente d’ingrandimento del presente, narrando le vicende della guerra di Troia da un altro punto di vista. Il romanzo mette da parte la crudeltà, l’orrore della guerra e delle conquiste focalizzando l’attenzione sul rapporto tra Achille e Patroclo. Un legame profondo che trasformerà i due amici in amanti e infine compagni di guerra.

Con un linguaggio semplice e lontano dai luoghi comuni, il libro è riuscito a parlare d’amore e di omosessualità agli adolescenti di tutto il mondo. Il merito di Tik Tok, invece, è stato quello di farlo conoscere ad un pubblico vastissimo.