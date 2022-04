Made in Sud stasera su Rai2: anticipazioni e comici della puntata

Torna la comicità di Made in Sud. Stasera 25 aprile, alle 21,20 su Rai2, andrà in onda il secondo episodio dello show di viale Mazzini che quest’anno festeggia i 10 anni di età. Alla conduzione ci saranno ancora una volta Lorella Boccia e Clementino, che introdurranno le esibizioni sul palco dei vari attori e cabarettisti in scaletta. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche la prima puntata della stagione.

Questa è la sveglia che vorremmo tutti noi al mattino ⏰😍🤣 @GemelliGuidonia 📌 Voi ricordatevi di puntare la sveglia per lunedì sera, sta per arrivare la seconda puntata di #Madeinsud ore 21.20 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay 🔥 @madeinsud_rai pic.twitter.com/rM4o6bnblm — Rai2 (@RaiDue) April 21, 2022

Made in Sud, tutti i comici in scaletta stasera 25 aprile 2022 su Rai2

Made in Sud si appresta a tornare dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana. La prima puntata infatti ha fatto registrare l’8,2 per cento di share, raggiungendo picchi del 13,3 nella fascia adolescenziale. Anche oggi circa 45 artisti si avvicenderanno sul palcoscenico dell’Auditorium Rai di Napoli. La conduzione sarà ancora una volta in mano al rapper campano Clementino e alla ballerina Lorella Boccia, ex concorrente di Amici. Anche questa sera ci sarà la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande, attore, regista e sceneggiatore che ha spesso affiancato Vincenzo Salemme sul grande schermo. Nella puntata di stasera ci saranno gli Arteteca, ossia la coppia formata da Enzo Iuppariello e Monica Lima, che presenteranno un nuovo sketch sulle loro vicissitudini familiari. Spazio anche al trio i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show.

Sul palco di Made in Sud ci sarà anche Francesco Cicchella che ripresenterà le sue imitazioni più interessanti prima di lasciare posto ai monologhisti Simone Schettino, Ciro Giustiniani e la new entry del programma, Maurizio Battista. Mino Abbacuccio e Mariano Bruno invece porteranno sul palco alcuni dei loro singolari personaggi, come “Ciruzzo” e l’influencer “Panicone”. Non mancheranno i momenti musicali ad opera del duo Livio Cori e Mavi. La sigla del programma è invece opera del dj e compositore Frank Carpentieri.