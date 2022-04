Anticipazioni Made in Sud, stasera su Rai 2: format, conduttori, ospiti della puntata

In occasione del suo decennale, Made in Sud ritorna su Rai 2 con otto nuove puntate, in onda a partire da questa sera, lunedì 18 aprile 2022, alle 21.20. In diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, la nuova coppia di conduttori formata dalla ballerina Lorella Boccia e dal rapper Clementino prenderanno le redini della nuova edizione del programma più longevo del secondo canale. Una vetrina per vecchie e nuove leve della comicità meridionale, pronti a far divertire il pubblico con gag, sketch e improvvisazioni.

Made in Sud: cosa sapere sul programma in onda a partire da stasera su Rai 2 alle 21.20

Made in Sud: quali saranno i comici che calcheranno il palco dello show

Nel corso degli otto appuntamenti, per la regia di Sergio Colabona, si alterneranno sul palco ben 45 artisti, tra veterani e new entry. Il format rimane quello di sempre: un susseguirsi ritmato e allegro di risate, buona musica e divertimento, la formula che lo ha trasformato in una vera e propria fucina di talenti dello humor nostrano. Nel parterre di volti noti, i telespettatori avranno modo di ritrovare gli Arteteca, Simone Schettino, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Matranga e Minafò, i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show e pronti a dilettare il pubblico con sorprendenti numeri musicali, Francesco Cicchella, che metterà in scena le sue iconiche imitazioni, Alessandro Bolide e Pasquale Palma. Interessanti anche i nuovi acquisti, come l’attore romano Maurizio Battista e il rapper napoletano Livio Cori che duetterà con Mavi Gagliardi, i cantanti ufficiali del gruppo, accompagnati dal deejay Frank Carpentieri, che curerà la parte musicale. Riconfermati anche Cappellini & Licheri alla scenografia e Fabrizio Mainini come coreografo del corpo di ballo.

Vi eravate già dimenticati del nostro appuntamento la sera di Pasquetta? 🧐 Meno male che ci siamo noi a ricordarvelo 😍 ➖3️⃣ alle risate, musica live e divertimento assicurato!#Madeinsud, lunedì ore 21.20 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay ♥️ @madeinsud_rai pic.twitter.com/wtJR3OBmGo — Rai2 (@RaiDue) April 15, 2022

Made in Sud: gli ospiti della prima puntata

Nella prima puntata, che cade proprio il giorno di Pasquetta, l’ospite d’onore sarà Maurizio Casagrande, attore, regista e sceneggiatore, diviso tra il teatro e il cinema, dove ha spesso affiancato Vincenzo Salemme in molte delle sue pellicole più celebri.

Made in Sud: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 2 del digitale terrestre e 102 di Sky, Made in Sud è disponibile on demand e in diretta streaming su Rai Play.