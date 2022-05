Anticipazioni Made in Sud stasera su Rai2: i comici della terza puntata

Terzo appuntamento con la comicità di Made in Sud. Stasera 2 maggio, alle 21,20 su Rai2, Lorella Boccia e Clementino condurranno una nuova puntata all’insegna delle risate fra sketch, monologhi e intermezzi musicali. Al loro fianco ci sarà, come negli episodi precedenti, Maurizio Casagrande, mentre sul palco si avvicenderanno artisti del calibro di Uccio de Santis e Paolo Caiazzo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay assieme ad alcuni momenti delle puntate scorse.

Made in Sud, chi sono i comici sul palco stasera 2 maggio 2022 su Rai2

Nonostante il leggero calo negli ascolti della scorsa settimana, che hanno registrato una perdita del 2 per cento nei dati di share, Made in Sud si appresta a mantenere anche stasera il suo consueto format. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli, si avvicenderanno circa 45 comici e cabarettisti, ognuno con il proprio stile di intrattenimento. Alla guida della puntata ci saranno anche stavolta il rapper campano Clementino e la ballerina Lorella Boccia, salita alla ribalta per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Spazio anche alla partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande, celebre per le sue numerose partecipazioni al fianco di Vincenzo Salemme al cinema e a teatro.

Sul palco ci saranno Paolo Caiazzo e Uccio de Santis che, assieme alla moglie Antonella Genga e all’amico Umberto Sardella, ricreerà la comicità dei Mudù. Gli Arteteca continueranno a far ridere grazie alle ormai tradizionali vicissitudini di coppia, prima di lasciare spazio al trio Gemelli di Guidonia, vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Simone Schettino presenterà un nuovo monologo sull’attualità, mentre il trio Caputo – Ceruti – D’Ausilio porterà in scena nuovi spaccati della vita quotidiana. Made in Sud ospiterà anche Ciro Giustiniani, Maurizio Battista e il duo Pasquale Palma – Gennaro Scarpato con il tormentone Otakkiò e Otammé. Ci saranno anche Mino Abbacuccio, nei panni del personaggio Ciruzzo, e Mariano Bruno che porterà sul palco il tormentone Totore t’o truove.