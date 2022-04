Foto di Maddie McCann per pubblicizzare hamburger: polemica nel Regno Unito

Un’azienda da asporto britannica, la Otley Burger Company, è finita nell’occhio del ciclone per una trovata pubblicitaria che ha generato un gran numero di proteste e polemiche. La società con sede a Leeds, infatti, ha pubblicato una serie di post sui social media utilizzando, in occasione della festa della mamma, le foto di Madeleine McCann. Si tratta della bambina scomparsa nel 2007 in Portogallo. Al volto della piccola Maddie, inoltre, è stata associata una serie di frasi quantomeno ambigue, con gli auguri alla madre, anch’essa ritratta nei post, o domande del tipo «cosa potrebbe succedere?».

La campagna pubblicitaria con Maddie McCann

L’indignazione è rapidamente montata sui social e le denunce all’Asa, l’Advertising Standards Authority, sono state tantissime. Quest’ultima ha deciso di chiedere alle piattaforme di rimuovere i post, che in effetti sono stati cancellati. Tante le frasi che hanno fatto storcere il naso agli utenti. «Con hamburger così buoni lascerai i tuoi bambini a casa. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere?», recita uno dei post. E poi: «Buona festa della mamma a tutte le mamme là fuori». Il riferimento è alla scomparsa della bambina, che nel 2007 aveva appena 3 anni. All’interno dei post anche foto di Kate McCann, la madre di Madeleine.

Il proprietario: «Non mi importa se le persone si sentono offese»

Nonostante la rimozione dei post, il proprietario della Otley Burger Company non ha alcun rimorso. Si tratta del 29enne Joe Scholey, che già l’anno scorso aveva pubblicato post simili con protagonista Karen Matthews, la madre che fingeva che sua figlia Shannon fosse stata rapita. E ancora altri personaggi controversi utilizzati in precedenza, come il necrofilo Jimmy Saville o gli assassini Peter Sutcliffe e Fred West, utilizzati per la festa del papà. «Non mi importa se le persone si sentono offese da queste campagne pubblicitarie», ha dichiarato al Leeds Live, «Qualche tempo fa ne pubblicai una che portò molti soldi. E ho pensato, perché non farlo di nuovo?». Stavolta, però, ha collezionato più denunce che altro.

La vicenda di Maddie McCann

La sera del 3 maggio del 2007, la piccola Maddie McCann, all’epoca di soli 3 anni, è scomparsa e da allora non è mai stata ritrovata. La piccola, che avrebbe festeggiato il compleanno pochi giorni più tardi, era in vacanza con i genitori e i fratelli in Portogallo. Un caso incredibile, fatto di anni di processi e indagini, che non hanno permesso però il ritrovamento.