Maddalena Urbani «poteva salvarsi» dall’overdose: chiesti 21 anni per il pusher

«Poteva essere salvata» se i soccorsi fossero stati chiamati in tempo. Ne è convinta la procura di Roma, che ha chiesto una condanna di 21 anni con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale per Abdulaziz Rajab e con l’accusa di concorso in omicidio per l’amica di lui Kaoula El Haouzi.

Maddalena Urbani, chiesta condanna a 21 anni

Stando alle indagini, la giovane è morta nel marzo 2021 dopo 17 ore di agonia. L’accusa ha quindi chiesto una condanna a 21 anni per Rajab e un’altra a 14 anni per El Haouzi. La madre e il fratello della vittima sono stati accettati come parte civile. La giovane era figlia del medico che per primo isolò la Sars. Maddalena Urbani era partita da Perugia per arrivare a Roma il 27 marzo 2021. In zona Cassia il pusher, 64enne, aveva occupato un’abitazione. L’uomo si trovava lì per scontare una pena ai domiciliari per spaccio di droga. Infatti, la polizia aveva trovato eroina, metadone e un mix di psicofarmaci.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la ragazza si è sentita male verso le ore 20 del sabato sera, ma i soccorsi furono allertati solo intorno alle 13 del giorno dopo. A quel punto, il personale del 118 aveva potuto solo constatare il decesso.

La vicenda

Un operaio di origini rumene è stato ascoltato come testimone davanti alla Corte di Appello. «Rajab mi ha chiamato sul cellulare, era molto agitato, nel panico, perché una ragazza che era a casa sua era svenuta. Ricordo di averla distesa sul letto e di averle praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Avevo imparato queste tecniche dalla tv e da un corso di primo intervento in cantiere. Ricordo che la ragazza si riprese, di fatto l’ho fatta resuscitare. Dopo che la ragazza si è ripresa ho consigliato a Rajab di allertare il 118. Il giorno dopo ho sentito dai notiziari quello che era successo» ha raccontato l’uomo.

Questa versione dei fatti sono stati raccontati nel corso della requisitoria.