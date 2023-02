Maddalena Corvaglia: «Con Elisabetta Canalis è finita, persa la fiducia»

Maddalena Corvaglia sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin per parlare della sua vita privata ma anche della fine della storica amicizia con l’ex velina Elisabetta Canalis. Vediamo, secondo le anticipazioni, cos’ha dichiarato in merito.

Maddalena Corvaglia e la fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis

Tra gli ospiti della puntata in onda sabato 4 febbraio su Canale 5, l’ex velina ha parlato del rapporto di amicizia interrotto con la sua ex collega Elisabetta Canalis. Le due sono state unite da un profondo legame anche dopo la conclusione della partecipazione a Striscia la Notizia, ma qualcosa è andato storto: «È stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile».

La fine del matrimonio con Stef Burns

La Corvaglia ha poi parlato della fine del suo matrimonio con Stef Burns e della sua situazione sentimentale attuale: «Oggi non sono fidanzata, anche se in questi anni qualcuno mi ha fatto battere il cuore». I due si erano sposati nel 2011 e lei, lo stesso anno, era diventata mamma di Jamie. Ma, nel 2017, la coppia ha annunciato la separazione: «La fine di un matrimonio è una sconfitta. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto».

La donna aveva chiesto all’ex marito di eseguire il divorzio a Los Angeles poiché non voleva avere una risonanza mediatica in Italia, affermando: «Anche se poi mi sono pentita: uno straniero lì non ha gli stessi diritti che ha un americano». A Natale ha deciso di riunirsi insieme all’ex marito per trascorrere dei giorni sereni con la propria bambina: «In occasione delle vacanze ci siamo riuniti tutti: è stato un traguardo familiare. Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia, rimaniamo una famiglia».