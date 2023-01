Madame prende il foglio rosa, gli haters: «Ma almeno questo è vero?»

La 21enne rapper e artista Madame ha fatto sapere su Twitter di aver superato l’esame teorico per la patente, prendendo il foglio rosa, ma molti hanno criticato ciò mettendo in dubbio l’originalità del documento.

Foglio rosa ✔️ — madame (@sonolamadame1) January 30, 2023

L’annuncio di Madame sul foglio rosa

Madame ha fatto sapere ai suoi follower di Twitter di aver preso il foglio rosa. Tuttavia, in molti hanno messo in dubbio l’autenticità del permesso in questione per la storia del green pass falsificato della cantante, che ha ottenuto il documento senza farsi il vaccino contro il Covid-19.

«Foglio rosa», ha twittato la 21enne rapper italiana che sarà ospite al Festival di Sanremo e porterà il brano «Il bene nel male», mettendo un flag accanto alla frase, a specificare di aver superato l’esame teorico per la patente di guida.

I commenti degli utenti contro di lei

Dopo che Madame ha pubblicato il tweet sono spuntati come funghi i commenti negativi e critici su di lei, ricordando l’indagine che sta affrontando la cantante: «Questo è vero almeno?», ha commentato un utente, «È come il green pass o è vero?» ha commentato un altro, scatenando una tempesta di commenti. Non tutti i fan hanno criticato il traguardo raggiunto da Madame, alcuni infatti si sono complimentati e altri invece hanno scherzato con ironia: «E fu così che a Milano fecero i marciapiedi di gomma».

Gli haters facevano riferimento all’inchiesta che vede coinvolta Madame sul caso finti vaccini. La cantante in passato aveva chiarito la situazione, spiegando di essere cresciuta «in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative». Madame aveva anche confermato di non aver fatto né il vaccino per il Covid né gli altri, ma di essere pronta «a completare tutte le vaccinazioni necessarie per me e utili per gli altri».