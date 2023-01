Madame, la dottoressa Daniela Grillone conferma: «Così facevo i falsi vaccini»

Procede alla Procura di Vicenza l’inchiesta sui falsi vaccini. La dottoressa Daniela Grillone è stata interrogata per oltre due ore durante l’incidente probatorio, rispondendo a tutte le domande ed ammettendo la vicenda che ha coinvolto anche la cantante Madame.

La dottoressa Daniela Grillone conferma la vicenda dei falsi vaccini

Daniela Grillone, il medico di base che insieme al nefrologo Volker Erich Goepel aveva messo in piedi la strategia dei falsi vaccini, ha confermato tutto. I due medici erano stati arrestati con l’accusa di aver certificato vaccini anti Covid mai inoculati a centinaia di pazienti per far loro ottenere il green pass. Tra questi, secondo la procura, anche alcuni personaggi noti come la tennista Camila Giorgi e la cantante Madame.

La dottoressa si è difesa affermando che ha cominciato a dubitare dell’efficacia dei vaccini dopo la comparsa di alcuni effetti collaterali su se stessa. «Purtroppo, dopo le due dosi che mi sono auto-somministrata, ho visto che sono comparse sul mio corpo delle piaghe e ho avuto pesanti effetti collaterali», ha dichiarato la Grillone.

Centinaia i no vax che si sono presentati nel suo studio

I dubbi nei confronti dei vaccini anti Covid sarebbero maturati dopo gli effetti collaterali avuti e confermati da un medico-chirurgo: «Mi ha convinta che la reazione fosse conseguenza delle dosi (…) Mi ha chiesto di eseguire su di lei un vaccino fasullo (…) e ha chiesto di mandarmi alcuni conoscenti che non volevano vaccinarsi. E io ho accettato». Da quel momento si è diffusa la voce che nel suo studio era possibile fare i “falsi vaccini” e così sono arrivati centinaia di no vax. La Grillone, però, ha dichiarato di aver agito così perché convinta degli effetti avversi del vaccino sui più fragili. Per quanto riguarda i nomi vip la dottoressa ha confermato, tra i suoi pazienti, sia Madame, che aveva già ammesso di non aver fatto il vaccino, sia la tennista Camila Giorgi che invece ha respinto ogni accusa.