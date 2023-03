Madalina Ghenea: età, compagno e figlia della modella rumena (lun)

Madalina Ghenea è una modella ed attrice rumena nata a Slatina l’8 agosto del 1987. A soli 14 anni decide di trasferirsi a Milano e qui decolla la sua carriera nel mondo della moda, che la porterà a sfilare per Gattinoni e a partecipare a programmi tv e pellicole cinematografiche.

Chi è Madalina Ghenea

In Italia si fa notare quando prende parte al videoclip di Eros Ramazzotti Il tempo tra di noi nel 2007, cosa che che rappresenta per la bella modella rumena l’occasione per entrare nel mondo dello spettacolo. Il suo nome comincia a circolare tra gli autori televisivi per la sua bellezza e per il suo fisico statuario. Al videoclip del cantautore romano segue un celebre spot televisivo della compagnia telefonica 3 insieme all’attore Raul Bova. L’anno successivo esordisce nel talent Ballando con le Stelle. Qui fa coppia con il ballerino professionista Simone Di Pasquale.

Il Festival di Sanremo e le esperienze al cinema

Nel 2011, Madalina approda sul grande schermo recitando nel film comico I soliti idioti, al quale seguirà Razzabastarda di Alessandro Gassman. Nel 2016 il pubblico italiano ha il piacere di apprezzarla sul palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice nell’edizione del Festival di Sanremo guidata da Carlo Conti, Gabriel Garko e Virginia Raffaele.

La sua carriera è in crescendo e la porta fino ad Hollywood, dove lavorerà al fianco di Ben Stiller nel film Zoolander 2. Nel 2021 ha interpretato il ruolo di Sophia Loren nel film House Of Gucci.

La vita privata

Della sua vita privata si conosce poco, a parte qualche gossip sulle sue relazioni amorose. La Gheena è stata fidanzata con due divi di Hollywood: Michael Fassbender e Gerard Butler. Successivamente ha avuto una breve relazione con lo stilista Philippe Plein e nel 2017 con il milionario rumeno Matei, padre della sua primogenita nata nel 2017. Al momento la modella è single dedicandosi all’unico amore della sua vita, la figlia.