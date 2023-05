Madalina Doroftei, chi è la fidanzata di Alessandro Egger

La donna che da ormai una decina di anni è al fianco del bel Alessandro Egger, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Pechino Express e a Ballando con le stelle, si chiama Madalina Doroftei. Con lo storico fidanzato, la giovane e bellissima donna condivide un importante pezzo di vita, cioè la passione (lavorativa) per le passerelle e gli shooting fotografici.

Chi è Madalina Doroftei, la fidanzata di Alessandro Egger

L’affascinante Madalina è di origini albanesi e ha alle spalle una lunga carriera da modella, proprio come il compagno. Doroftei, che nel suo curriculum vanta anche una piccola parte nella pellicola House of Gucci di Ridley Scott, ha rivelato che a conquistarla in prima battuta era stato l’inguaribile romanticismo di Egger, che per lei farebbe davvero qualsiasi cosa.

I suoi esordi nel mondo della moda li ha fatti appena 14enne dopo che un talent scout l’aveva notata ad una manifestazione e le aveva chiesto di dare vita al suo primo book. Da questo momento per lei sarebbe arrivata una soddisfazione dopo l’altra. Laureata in Ingegneria, è persino riuscita ad entrare nel Guinness dei Primati come modella protagonista della sfilata più alta del mondo, tenutasi sul monte Everest a 5.600 metri d’altezza. Il suo indubbio fascino, per il resto, le ha garantito ad oggi un buon seguito sui social: sul suo profilo Instagram, dove pubblica spesso foto delle sue vacanze e dei suoi servizi fotografici, vanta oltre 28.000 seguaci. Sempre sul noto social, Madalina rivela un altro importante aspetto della sua carriera attuale: l’influencer è infatti anche la co-fondatrice di un’agenzia immobiliare commerciale, la Brick MI Up Real estate management.

Il rapporto con il compagno

Alessandro Egger e Madalina Doroftei sembrano davvero essere inseparabili. In tempi non sospetti, per esempio, si sono fatti vedere innamorati più che mai sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia, dove hanno partecipato all’anteprima del film Il Signore delle Formiche. Intervistata da Megazine Wonder You, parlando del fidanzato ha persino rivelato che «ha fatto più di tremila chilometri per venirmi a trovare in un paese sconosciuto, tutto questo per vedermi solo poche ore». Proprio alla luce del loro legame indissolubile, Doroftei ha dichiarato che non esclude, un giorno, di poter costruire una famiglia con il suo Alessandro. Al momento però entrambi sono molto impegnati con i rispettivi progetti lavorativi.