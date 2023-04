Madagascar stasera su Italia1: trama, cast e 5 curiosità

Un leone esibizionista, una zebra sognatrice, una giraffa malinconica e un ippopotamo giocoso. Sono i quattro protagonisti di Madagascar, film di animazione della DreamWorks del 2005 in onda stasera 29 aprile alle 21.20 su Italia 1. Fuggiti dallo zoo di Central Park grazie all’aiuto di quattro pinguini-soldato, a seguito di varie peripezie si ritrovano sull’isola del Madagascar. Qui incontreranno una tribù di lemuri in continua lotta contro i predatori. Nel cast originale Ben Stiller, Chris Rock, Jada Pinkett Smith e Sacha Baron Cohen. Doppiatori italiani sono Ale e Franz, Michelle Hunziker e Fabio De Luigi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Infinity.

Madagascar, trama e cast del film stasera 29 aprile 2023 su Italia 1

La trama del film ha inizio allo zoo di Central Park. Qui Marty (Chris Rock) festeggia il suo compleanno con agli amici di sempre. Sono Alex (Ben Stiller), leone docile che ama esibirsi per il pubblico di cui è beniamino, Melman (David Schwimmer), giraffa sempre in preda alla malinconia, e Gloria (Jada Pinkett Smith), un allegro ippopotamo. Marty, annoiato dalla solita routine dello zoo, coltiva il sogno di vivere nella natura selvaggia, osteggiato però dai suoi compagni che invece amano le comodità della civiltà. Nella struttura si trovano però Skipper, Soldato, Rico e Kowalski, quattro pinguini membri di una squadra militare d’elite che intendono fuggire e raggiungere l’Antartide. Sfruttando i loro consigli, Marty riesce a fuggire e raggiungere la stazione Grand Central Terminal di Manhattan. Qui sopraggiungono anche Alex, Melman e Gloria, ma vengono catturati dalla polizia e sedati.

Sotto pressione degli animalisti, lo zoo accetta di non abbattere gli animali che hanno seminato il panico in città, decidendo invece di spedirli in Kenya. Durante il viaggio in mare, però, i quattro pinguini dirottano la nave ma, inesperti, finiscono per creare un disastro. Le casse contenenti Alex, Marty, Melman e Gloria infatti cadono in acqua e naufragano su un’isola all’apparenza sconosciuta e disabitata. Si tratta tuttavia del Madagascar, dove vive una tribù di lemuri sotto la guida di Re Julien XIII (Sacha Baron Cohen), impacciato e autoritario sovrano. Alex, Melman e Gloria, sognando di tornare fra i grattacieli di New York, si scontrano con Marty, l’unico ad essere felice per aver realizzato il suo sogno. Vivranno però assieme un’avventura che li porterà a scoprire nuovi lati di se stessi e il vero significato dell’amicizia.

Madagascar, 5 curiosità sul film stasera 29 aprile 2023 su Italia 1

Madagascar, le voci italiane dei protagonisti del film

In italiano, Ale e Franz hanno doppiato rispettivamente i due protagonisti Alex e Marty. La giraffa Melman ha invece la voce di Fabio De Luigi, mentre Michelle Hunziker ha dato vita all’ippopotamo Gloria. Oreste Baldini ha tradotto nella nostra lingua il lavoro di Sacha Baron Cohen per creare re Julien, mentre Roberto Draghetti ha vestito i panni del fedele consigliere Maurice. I quattro pinguini hanno le voci di Luigi Ferraro (Skipper), Franco Mannella (Soldato), Pasquale Anselmo (Rico) e Gerolamo Alcheri (Kowalski).

Madagascar, i pinguini dovevano ispirarsi ai Beatles

Fra i personaggi più amati del film ci sono indubbiamente i quattro pinguini-soldato, che hanno conquistato il pubblico sin dall’uscita. Eppure, nell’idea originale della troupe, non avrebbero dovuto vestire i panni di un’unità militare d’elite, ma di una band musicale. I produttori infatti pensarono in prima battuta di creare per loro personaggi simili ai Beatles.

Madagascar, l’eccezionale lavoro di Sacha Baron Cohen

Pur essendo comprimario, il personaggio di re Julien è fra i più simpatici del film. La sua presenza costante è merito di Sacha Baron Cohen, il cui lavoro eccellente nei provini ha spinto la produzione ad ampliare scene e battute del lemure. La star ha infatti improvvisato gran parte di movenze e atteggiamento dell’animale: sua l’idea di mettere un geco vivo sul copricapo regale del personaggio.

Madagascar, i due sequel e lo spin-off sui pinguini

Il grande successo del film ha spinto la DreamWorks a realizzare due sequel diretti, usciti rispettivamente nel 2008 e nel 2012. La saga ha dato vita anche a due spin-off, una serie e un film per il cinema, incentrati sui quattro pinguini. Nello specifico, la serie si svolge fra il secondo e il terzo capitolo cinematografico e racconta le strampalate missioni dei quattro “militari” nello zoo di Central Park.

Madagascar, critica e incassi al botteghino

Acclamato dal pubblico, il film ha riscosso un incredibile successo al botteghino internazionale. Ha totalizzato infatti 532 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui quasi 200 solo negli Usa, tanto da divenire il nono maggior incasso della DreamWorks. Più fredda invece la critica, come dimostra il 54 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes e il 57 su 100 su Metacritic.