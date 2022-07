Uber files, quando Macron negava di difendere gli interessi di Uber

I cosiddetti Uber files pubblicati dal Guardian – documenti che rivelano come la società abbia portato avanti per anni una gigantesca campagna di lobbying facendo pressioni anche su leader politici – stanno infiammando la politica francese. Tra gli ‘sponsor’ di Uber infatti c’era anche Emmanuel Macron ai tempi in cui era ministro dell’Economia, dal 2014 al 2016. Una bella grana per l’inquilino dell’Eliseo, nonostante sia difeso dalla sua maggioranza. Ora dai social è spuntato un video di qualche anno fa in cui Macron negava di aver difeso gli interessi della società.

Il confronto del 2017 su France 2

Nell’aprile 2017, in piena campagna presidenziale, Macron si confrontò in diretta tv su France 2 con Sayah Baaroun, segretario generale del sindacato dei conducenti privati – VTC – che lo accusava di difendere gli interessi del colosso americano. L’allora candidato alla presidenza si difese negando con fermezza. «Abbiamo fatto una legge, ci siamo battuti per avere una legge (la legge Thévenoud, che complica l’iter per diventare un autista di Uber in Francia)», attaccava Baaroun, «e chi trovo a fare lobby in un ristorante di lusso? Il suo capo di gabinetto» e cioè Alexis Kohler, ora segretario generale dell’Eliseo. Macron non fece una piega anzi sfidò il sindacalista, vista la gravità delle accuse, di «fare i nomi davanti a un giudice». «Non ho mai difeso gli interessi dell’uno o dell’altro», ribadì Macron. «Difenderò sempre i posti di lavoro che creiamo, le nuove attività economiche e l’equa regolamentazione della nostra economia, non può essere il selvaggio West».

#uberfiles "mon objectif ce soir c'est de dire qu'on vous a testé et que vous nous avez laissé tomber""on a fait une loi qui est-ce que je trouve en train de faire du lobbying dans un restaurant de luxe votre directeur de cabinet""et ils se battaient contre cette loi" pic.twitter.com/aokgVLpk44 — Ulyss (@achabus) July 10, 2022

Qualche mese prima, lo stesso Macron rispondendo alle domande di Mediapart sembrava prendere le distanze da Uber. Il fatto che non paghi le tasse in Francia è un problema. Non sono un Uber entusiasta, al contrario».