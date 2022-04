Macron rieletto, i leader si congratulano: messaggio anche da Putin

La Francia si è risvegliata con Emmanuel Macron ancora al comando del proprio Paese. La rielezione del leader francese è arrivata nella tarda serata di ieri, dopo il ballottaggio vinto con Marine Le Pen. Una vittoria non schiacciante ma significativa, che mantiene l’assetto della Nazione. Pronti i messaggi degli altri leader mondiali. Da Draghi a Biden, in tanti hanno inviato messaggi di auguri a Macron. E nel corso della mattinata ne è arrivato anche uno quasi inaspettato: quello di Vladimir Putin.

Putin si congratula con Macron: «Ti auguro successo, salute e benessere»

La rielezione all’Eliseo di Emmanuel Macron non ha lasciati indifferenti i leader mondiali. Al coro di congratulazioni si è unito anche il presidente russo Vladimir Putin. Dalla Russia le agenzie hanno subito rilanciato il messaggio che il leader del Cremlino ha voluto inviare al corrispettivo francese. «Ti auguro sinceramente successo nella tua attività di statista, buona salute e benessere», avrebbe scritto Putin. E auguri su Twitter sono arrivati anche dal presidente dell’Ucraina Volodymir Zelensky: «Congratulazioni a Emmanuel Macron, vero amico dell’Ucraina, per la sua rielezione! Gli auguro ulteriori successi per il bene del popolo francese. Apprezzo il suo sostegno e sono convinto che stiamo andando avanti insieme verso nuove vittorie comuni. Verso un’Europa forte e unita!».

Вітаю Президента 🇫🇷 та справжнього друга 🇺🇦 @EmmanuelMacron з перемогою на виборах. Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об’єднаної Європи! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022

I messaggi di Biden, Draghi e Scholz

A congratularsi con Macron sono stati anche Joe Biden, Mario Draghi e Olaf Scholz. Il presidente degli Stati Uniti ha espresso la sua soddisfazione sui social: «Congratulazioni a Emmanuel Macron per la sua rielezione. La Francia è il nostro più vecchio alleato e un partner chiave nell’affrontare le sfide globali. Non vedo l’ora di continuare la nostra stretta cooperazione – anche per sostenere l’Ucraina, difendere la democrazia e contrastare il cambiamento climatico». Messaggio di gioia anche per il premier italiano, che ha evidenziato come la vittoria di Macron sia «una splendida notizia per tutta l’Europa. Siamo pronti da subito a continuare a lavorare insieme». E infine il cancelliere tedesco: «I tuoi elettori oggi hanno inviato un segnale forte a favore dell’Europa. Sono felice di continuare la nostra buona collaborazione!»