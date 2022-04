Elezioni presidenziali in Francia: come funziona il sistema elettorale

Il 10 aprile i francesi vanno alle urne per le elezioni del presidente della Repubblica. I sondaggi vedono un testa a testa tra l’attuale inquilino dell’Eliso, Emmanuel Macron, e la presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen. Il secondo turno, con il ballottaggio praticamente certo, è previsto per il 24 aprile. Ecco come funziona il sistema elettorale in Francia.

La Francia è una Repubblica semipresidenziale: cosa significa

La Francia è una Repubblica semipresidenziale: in tale contesto il presidente della Repubblica viene eletto direttamente dal popolo e ha reali poteri propri, mentre il primo ministro e il suo governo sono responsabili davanti al parlamento, in quanto espressione dell’assemblea a seguito delle elezioni.

Elezioni in Francia, il doppio turno per l’Eliseo

In Francia il presidente della Repubblica è eletto dal popolo, con suffragio universale diretto a doppio turno. Per essere eletti al primo, serve la maggioranza assoluta dei voti: se nessuno dei candidati la ottiene, vanno al ballottaggio i due che hanno ricevuto il maggior numero di consensi. Con questo sistema viene sempre assicurata la maggioranza assoluta al presidente eletto.

Francia, è possibile la cohabitation

È il presidente della Repubblica a nominare il primo ministro, sulla base del risultato delle elezioni legislative per il rinnovo dell’Assemblea nazionale (la camera principale del parlamento francese). Si può verificare anche una coabitazione tra un presidente di un partito e una maggioranza opposta: dopo la riforma che ha ridotto il mandato dell’Assemblea a cinque anni, uniformandolo a quello della presidenza, l’eventualità è diventata tuttavia più rara.

Francia, le elezioni legislative

I 577 seggi dell’Assemblea nazionale vengono assegnati in altrettanti collegi uninominali con un sistema maggioritario a doppio turno: per essere eletti al primo turno di voto il candidato (come accade per le presidenziali) deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti, purché sia pari ad almeno il 25 per cento degli elettori iscritti alle liste del collegio. In caso contrario, secondo turno con tutti i candidati che hanno superato la soglia di sbarramento del 12,5 per cento. Per quanto riguarda il Senato, invece, in Francia ha un ruolo marginale ed è eletto indirettamente a livello locale: ogni tre anni ne viene rinnovato metà.