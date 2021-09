Macron: l’Europa impari a farsi rispettare dagli Stati Uniti

«Gli europei devono uscire dall’ingenuità traendo le conseguenze» delle nuove scelte strategiche degli Stati Uniti, ha detto oggi il presidente francese Emmanuel Macron tornando sulle questioni innescate dalla cosiddetta crisi dei sottomarini, il cosiddetto Aukus (leggi qui), con cui Australia, Regno Unito e Usa hanno sottoscritto un accordo in ottica anti-cinese che ha però penalizzato la Francia stessa.

Macron all’Europa: «Impariamo a farci rispettare»

«Quando siamo sotto l’effetto della pressione di poteri che a volte si induriscono, reagire, dimostrare che abbiamo anche il potere e la capacità di difenderci non è cedere all’escalation, è semplicemente farci rispettare», ha insistito Macron durante una conferenza stampa con il Primo Ministro greco, in reazione alla perdita da parte della Francia del contratto australiano per i sottomarini a beneficio degli Stati Uniti.

Macron contro gli Usa: «L’Europa deve smettere di essere ingenua»

«Gli Stati Uniti d’America sono grandi amici e alleati storici in termini di valori, ma siamo costretti a constatare che per più di dieci anni gli Stati Uniti si sono concentrati prima di tutto su se stessi, e hanno interessi strategici che si stanno riorientando verso la Cina e il Pacifico», ha sottolineato Macron. Che poi ha aggiunto:«È un loro diritto, è la loro stessa sovranità. Ma anche qui saremmo ingenui, o faremmo un terribile errore, a non voler trarre tutte le conseguenze per noi stessi», ha insistito, in occasione della firma di un contratto con la Grecia per la vendita di tre fregate.

Macron avverte: «L’Europa deve essere un pilastro della Nato»

«È con lo stesso pragmatismo e la stessa lucidità che noi europei dobbiamo prendere la nostra parte delle nostre stesse protezioni. Non è un’alternativa all’alleanza con gli Stati Uniti, non è una sostituzione, è assumere questo pilastro europeo nel quadro della NATO. Ci viene chiesto di assumerci maggiori responsabilità per la nostra protezione, penso che sia legittimo; sta quindi a noi farlo», ha concluso.

Che cosa è successo con il caso Aukus

L’annuncio, il 15 settembre, di una partnership strategica tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito, che ha portato alla cancellazione di un mega-contratto di sottomarini francesi a Canberra, ha provocato una grave crisi diplomatica tra Francia e Stati Uniti.