Machu Picchu, il sito archeologico minacciato da un incendio boschivo

In Perù un incendio boschivo sta minacciando Machu Picchu, uno dei siti archeologici più famosi al mondo: tutto è iniziato martedì scorso, a causa di agricoltori locali che avevano bruciato erba e sterpaglie. Le fiamme si sono propagate, probabilmente per colpa del vento, e via via si sono sempre più avvicinate alla “città perduta” degli Inca, che comprende una serie di strutture costruite dal popolo precolombiano oltre sei secoli fa.

#Alerta. Un fuerte incendio se registra desde ayer en el monumento arqueológico Llamakancha, en la zona de amortiguamiento del Santuario Histórico de Machupicchu, distrito de Machupicchu. La ciudad inca está bastante lejos de la zona del siniestro. Fotos: Mun. Machupicchu. pic.twitter.com/YbBwqjm9tu — José Víctor Salcedo (@Josvicsa) June 29, 2022

Machu Picchu, le difficoltà dei vigili del fuoco

Nella giornata di mercoledì il sindaco di Cuzco, città montana nei pressi di Machu Picchu, ha reso noto che le fiamme avevano bruciato circa 20 ettari di terreno. I vigili del fuoco stanno avendo difficoltà a domare le fiamme, perché l’incendio si è sviluppato in un’area difficilmente raggiungibile. «Stiamo combattendo l’incendio boschivo da giorni e finora non è stato possibile tenerlo sotto controllo, dato che l’area è abbastanza inaccessibile», ha affermato Roberto Abarca, direttore dell’ufficio di gestione del rischio e sicurezza di Cuzco.

Machu Picchu, una delle sette meraviglie del mondo moderno

Costruita nel XV secolo e abbandonata al tempo della Conquista spagnola, Machu Picchu si trova sulle Ande peruviane, a un’altitudine di circa 2.400 metri, sopra la valle del fiume Urubamba. L’utilizzo originario di questa città-fortezza rimane tutt’oggi un mistero: probabilmente la sua funzione era di ospitare i nobili e i sovrani di Cuzco, allora capitale dell’impero Inca, durante il periodo estivo. I Conquistadores non arrivarono mai a Machu Picchu, che rimase nascosta grazie alla sua posizione. Riscoperta nel 1911 dall’’archeologo ed esploratore americano Hiram Bingham, Machu Picchu fa parte dei patrimoni dell’umanità stilati dall’UNESCO e, nel 2007, è entrata a far parte delle sette meraviglie del mondo moderno.